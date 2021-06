Ti sei mai chiesto perché alcune donne molto giovani scelgono un partner molto più grande di loro? Il motivo potrebbe sorprenderti.

Spesso notiamo coppie particolari, caratterizzate da una grande differenza di età. Donne attempate che si accompagnano con uomini molto giovani o donne molte giovani che scelgono uomini molto più maturi di loro. Un noto proverbio recita che l’amore non ha età quindi non dovremmo sorprenderci ma la realtà è che vedere coppie molto diverse in termini di età ci desta sempre quella sensazione di disagio, forse perché non riusciamo a capire le motivazioni profonde alla base delle loro scelte.

Uomini maturi, perché sono così amati dalle giovanissime?

Un uomo maturo che sceglie una ragazza giovane può far leva sulla componente attrattiva e spesso questa copre un ruolo principale all’interno del rapporto. Sono uomini che solitamente hanno vissuto le proprie esperienze, hanno avuto una moglie e dei figli e poi hanno iniziato a non accettare l’avanzare del tempo e a desiderare di continuare a rincorrere la gioventù. E’ comprensibile che un partner molto più giovane ci faccia sentire più giovani, ma cosa accade nella testa e nel cuore una donna giovane che decide di scegliere un uomo maturo? Brama forse saggezza?

Il motivo per il quale avviene questa scelta è stato confermato scientificamente. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrano che questa preferenza è tipica delle donne che hanno un debole per la sicurezza.

Questo debole è noto con il termine effetto Clooney, ed è stato coniato dagli psicologi per riferirsi ad un fenomeno sociale sempre più diffuso.

Uno studio condotto su 3770 single nel 2010 ha dimostrato che il maggior criterio di seduzione di una donna è per l’appunto la sicurezza. Le donne vogliono sentirsi amate e protette, emotivamente e finanziariamente. Spesso questi uomini maturi sono anche uomini che hanno raggiunto una certa sicurezza finanziaria.

Nessun sorriso smagliante e nessun addominale scolpito conquisterebbero una donna più di un uomo finanziariamente indipendente.

Intervistata da Business Insider, Fhionna Moore, psicologia presso l’Università di Dundee nonché uno degli autori dello studio sopra citato, ha spiegato il motivo alla base di questo fenomeno crescente che spinge le donne tra le braccia di uomini sempre più maturi.

Secondo l’esperta l’emancipazione femminile e il fatto che le donne godono sempre più di una certa indipendenza economica e uguaglianze a livello professionale con l’universo maschile, consentirebbe al gentil sesso di accedere ad un ventaglio molto più ampio dei papabili partner. Questa scelta si orienterebbe verso uomini più “potenti e attraenti”, ma non solo.

Il motivo di preferenza dell’uomo maturo non sarebbe solo la sua stabilità finanziaria, ma anche la maturità e la saggezza acquisite nel tempo, caratteristiche fortemente attrattive.

Un altro studio condotto dall’Istituto Nazionale di Studi Demografici (INED) ha esaminato i dati raccolti analizzando oltre 25 milioni di conversazioni che si sono tenute sul sito di incontri Meetic. Tendenzialmente le donne dai 26 ai 30 anni hanno difficoltà ad approcciarsi con uomini più giovani e preferiscono gli uomini maturi per varie ragioni:

Gli uomini maturi sono meno egoisti a letto

Se le donne scelgono gli uomini maturi è anche per una questione sessuale. Gli uomini maturi hanno molta più esperienza e riesce a sodisfare meglio i desideri della partner. Inoltre bisogna prendere in considerazione anche una componente psicologica: secondo uno studio, un uomo mediamente raggiungerebbe la maturità all’età di 54 anni. Le donne che vogliono costruire qualcosa nel lungo termine spesso sono deluse dagli uomini poco maturi. Figli, matrimonio, sono obiettivi che necessitano di un uomo maturo che non teme di fare progetti a due.

Stare con uomini maturi evita di dover competere con le mogli

Le donne scelgono uomini maturi divorziati anche perché non temono il confronto con le loro ex mogli e di conseguenza sono molto meno gelose e si vivono il rapporto con maggiore relax.

Con un uomo maturo la comunicazione è agevolata

Con un uomo maturo una donna può auspicare ad un rapporto cerebralmente più evoluto. Un uomo maturo è più attento ai bisogni della partner e più disposto ad ascoltarla dando maggiore priorità alla sua vita di coppia.

Coppie e differenza di età, quali sono i maggiori problemi?

Che si tratti di una coppia la cui moglie è più grande o di un uomo che esce con una donna più giovane, anche queste relazioni possono avere problemi. E per una buona ragione, un enorme divario tra l’età dei due partner può essere fonte di vari conflitti e può creare dissonanze. Gli interessi, le esigenze, le priorità e il ritmo della vita sono diversi negli anni. Solitamente maggiore è il divario di età nella coppia maschio-femmina, più fragile può risultare il rapporto e portare le coppie a divorziare. Uno dei principali motivi di litigio è il desiderio di maternità di queste donne donne giovani che si scontra con uomini che gia hanno figli e che non ne vorrebbero altri. Quando nella coppia lui è più giovane spesso si verificano casi di infedeltà dovuti al diverso stile di vita e opportunità che questa differenza spesso sancisce.

Tutti gli aspetti considerati finora non dovrebbero farti riflettere sul fatto che scegliere un partner maturo non garantisce di non avere problemi nella coppia. Tutte le coppie incorrono in problemi e allo stesso tempo si augurano di trovare la felicità in amore.

Questa felicità si ottiene solitamente solo facendo in modo di sentirsi appagati e amati su base giornaliera e il rapporto sessuale soddisfacente è l’apoteosi di una relazione appagante.