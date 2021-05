Chiara Ferragni e Fedez comprano casa! I due Ferragnez sono pronti a costruire il loro nido d’amore. Ma sapete quanto costa il loro nuovo appartamento? Cifra da capogiro.

L’influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni non appena qualche giorno fa aveva dichiarato di essere pronta con la sua famiglia a comprare casa. Sembrerebbe infatti, che Chiara e Fedez avrebbero già acquistato l’immobile che presto diventerà il nido d’amore in cui crescere Leone e la piccola Vittoria.

Chiara Ferragni aveva infatti rivelato di essere tutt’ora in affitto (e sicuramente spendere una cifra esorbitante, abitando nel quartiere in e chic di Milano, City Life). Sulla casa nuova Chiara non aveva rilevato nelle sue stories di Instagram molti dettagli. Quello che si sa è che si tratta di un appartamento a due piani ed ancora in costruzione. Non è quindi difficile risalire, analizzando i dati di quanto detto, al luogo in cui sarà ubicata la casa e di conseguenza al prezzo! Scopriamo insieme questi dettagli.

L’appartamento acqusitato di Chiara Ferragni e Fedez: ecco dov’è e quanto costa

Chiara aveva annunciato: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo, stiamo pianificando tutto”, nelle sue stories. E poi ha aggiunto: “Adoro l’arredamento, adoro creare qualcosa di nostro. Sono felice”, ha concluso Chiara raccontando quanto ami l’interior design.

Secondo le sue informazioni, si tratta di un palazzo ancora in costruzione, la casa da sogno dei Ferragnez dovrebbe essere pronta nel 2022.

Con ogni probabilità si tratterà di uno degli appartamenti delle Residenze Libeskind 2, sempre nel quartiere City Life. Praticamente dove vivono adesso. Si tratta, come è già noto, di residenze di lusso con prezzi alle stelle. Secondo quanto trapelato queste residenze costerebbero circa 10mila euro al metro quadrato, roba da Paperoni insomma. E quindi chi meglio di Chiara e Fedez? Un quadrilocale quindi, costerebbe più di 2 milioni di euro, figuriamoci un appartamento su due livelli.

Un nido da sogno per la coppia, un posto unico in cui far continuare a crescere Leone e far crescere Vittoria. Noi non vediamo l’ora di vedere le idee di arredamento di Chiara.