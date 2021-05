Chiara Ferragni e Fedez stanchi di pagare l’affitto: sapete a quanto ammonta?

Chiara Ferragni e Fedez, stanchi di pagare l’affitto, annunciano l’acquisto di una casa di proprietà, ma sapete a quanto ammonta l’affitto?

Chiara Ferragni e Fedez, stanchi di pagare l’affitto, annunciano l’acquisto della prima casa insieme. La Ferragni, pur ribadendo di stare benissimo nella casa in cui vivono e dove è cresciuto Leone e dove è stata accolta Vittoria, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ha annunciato l’acquisto della prima casa familiare in quel di Milano che, però, sarà pronta solo fra un anno.

I Ferragnez, come casa per la propria famiglia, hanno scelto un appartamento che sarà pronto tra l’estate e l’autunno del 2022. La famiglia Ferragnez, dunque, trascorrerà ancora un anno nella casa in cui vivono attualmente pagando l’affitto ancora per un po’, ma sapete a quanto ammonta?

Quanto costa l’affitto della casa di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, prima di trasferirsi nella nuova casa che hanno acquistato, vivranno ancora per un anno nell’attico superlussuoso nel quartiere milanse di Citylife che coccola i propri inquilini con comfort di ogni genere garantendo loro privacy e risarvatezza. Citylife è composto da tre torri, da residenze extralussuose, da un’ampia zona verde e da un grande distretto urbano dedicato allo shopping.

LEGGI ANCHE—>Chiara Ferragni compie gli anni: la somiglianza con Leone è impressionante – FOTO

Vivere nelle residenze di Citylife, però, non è alla portata di tutti. La casa di Fedez è di oltre 270 metri quadri, disposta su due piani, con una vista spettacolare sul capoluogo lombardo e una grande terrazza con jacuzzi. La casa dei Ferragnez è composta da un grande salone, la cucina, le camera degli ospiti, la palestra, cabina armadio di Fedez, la cabina armadio di Chiara Ferragni, la camera da letto e quella di Leone.

Vivere in un appartamento di Citylife è abbastanza costoso. Per vivere nelle case più piccole, situate ai piani bassi, l’affitto oscillerebbe dai 3500 euro al mese ai 7 mila euro. L’affitto di una casa come quella in cui vivono i Ferragnez si aggirerebbe intorno ai 10mila euro al mese mentre per acquistarla servirebbero circa 2 milioni di euro.