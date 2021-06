L’ex fidanzata di Pietro Sermonti ora è una celebre cantante e attrice, di chi si tratta e cosa fa attualmente.

Pietro Sermonti, attore celebre in primis per le partecipazioni a “Un medico in famiglia” e la serie cult “Boris”, è noto anche per aver avuto relazioni importanti con diverse attrici e conduttrici come quella, ormai di vecchia data, con Alessia Marcuzzi. Nella vita di Stanis La Rochelle – per usare il nome di uno dei suoi personaggi cult – c’è stata anche l’attrice e cantautrice Margherita Vicario.

Figlia d’arte che alterna cinema e televisione, ma di recente è approdata nel mondo della musica. Lei nasce principalmente come cantante indipendente, poi il successo in Rete e in televisione l’ha aiutata ad emergere. Numerosi sono i brani che l’hanno portata alla ribalta: il più cliccato di recente è “Abauè”.

Margherita Vicario, dopo Pietro Sermonti il successo: cosa fa oggi

Attualmente la Vicario è uscita con il suo ultimo album dal titolo Bingo: una vera e propria ammissione di realizzazione e autostima che indica come, appunto, nella musica abbia fatto bingo. I firmacopie si sono tenuti a Milano e a Roma, la cantante ha poi anticipato qualche data estiva.

I primi concerti dopo la pandemia, Margherita Vicario riparte dalla musica. Non solo, anche nella vita privata la donna ha trovato uno slancio particolare grazie alla relazione con Francesco Coppola. Un amore che va a gonfie vele. Sermonti ormai è solo un ricordo, Margherita Vicario ha cambiato vita. In tutti i sensi.