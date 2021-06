Gravi problemi per Ignazio Moser: Cecilia Rodriguez vuota il sacco

Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi non sembrerebbe passarsela benissimo. A confermare il tutto ci ha pensato Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez nonostante sia stato scelto dal pubblico come secondo finalista di quest’edizione, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, non è riuscito purtroppo a raggiungere la vittoria, ma nonostante tutto è contento di come siano andate le cose. In particolar modo ora che è tornato in Italia ed è pronto a raccontare la sua personale esperienza al fedele pubblico che lo ha seguito e sostenuto durante il corso di queste settimane.

A tal proposito, Ignazio non ha potuto nascere di aver avuto dei problemi durante il suo ritorno nel bel paese. In quanto il ritorno alla normalità, al nutrirsi a dovere, non è stato poi così facile da gestire e la sua Cecilia ha confermato il tutto attraverso le Instagram Stories. Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi ha vuotato il sacco, rivelando che cos’è successo dopo la fine del reality ma questo è soltanto l’inizio del suo resoconto.

Cecilia Rodriguez conferma tutto: problemi per Ignazio Moser dopo l’Isola

Ignazio Moser ha ammesso che la prima cosa che ha fatto, una volta ritornato in Italia, è stata quella di mangiare. “Ho mangiato circa 12 mila calorie“ ha dichiarato nelle sue Instagram stories, trovate il video in fondo a questo articolo, e purtroppo mangiare una quantità così elevata dopo che per settimane si è nutrito soltanto con una misera porzione di riso bianco gli ha causato numerosi problemi. Considerando anche che il cognato di Belen Rodriguez, che di recente ha scelto di sparire dai social, deve fare i conti anche il furo orario.

Ignazio, dopo aver mangiato, ha avuto problemi di digestione e non è riuscito a chiudere occhio. In quanto la cattiva digestione e i problemi relativi al cambio di orario non hanno di certo collaborato per un ritorno degno di nota alla vita di sempre, anzi. A confermare il tutto ci ha pensato Cecilia Rodriguez, che un po’ assonata ha confermato tutto quello rivelato dal suo compagno su quanto lui sia stato male dopo l’Isola dei Famosi.

Un problema, questo vissuto dal giovane Moser, che sicuramente avranno riscontrato anche gli altri concorrenti che con lui hanno scelto di fare quest’esperienza, tanto difficile quanto bella, in Honduras.

Ignazio Moser non ha di certo intenzione di arrendersi e ha promesso che non appena potrà racconterà tutti i retroscena dell’Isola dei Famosi. Quello che il pubblico non è riuscito a vedere in quanto non è mai stato mandato in onda dagli autori e della produzione di Ilary Blasi.