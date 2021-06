Belen Rodriguez “sparita”. L’ avvistamento e l’inaspettato motivo

Belen Rodriguez da qualche tempo a questa parte è “sparita” dai suoi profili social. L’ex di Stefano De Martino ha svelato il motivo.

Belen Rodriguez da qualche tempo a questa parte, fatta eccezione per alcuni post che riguardano la sua sfera lavorativa, è sparita dai social. La bella modella argentina ha fatto preoccupare i suoi fedeli sostenitori che si sono chiesti il motivo di tale sparizione, visto che solitamente è sempre piuttosto presente condividendo stralci della sua vita quotidiana e dei suoi numerosi impegni lavorativi.

Nelle scorse ore la Rodriguez ha deciso di venire allo scoperto e ha deciso di rivelare che cosa l’ha spinta a prendere questa decisione, rassicurando gli utenti della rete che non è un addio definitivo ma che a breve è pronta a tornare.

Belen Rodriguez è sparita dai social e il motivo ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano una scelta del genere da parte sua, visto che è sempre stata piuttosto attiva sul suo account Instagram.

Belen Rodriguez torna sui social e svela: “Voglio tenere questo momento per me”

Belen Rodriguez nelle Instagram Stories, che trovate in fondo a questo articolo, ci ha tenuto a chiarire che lei sta bene ed anche la piccola Luna Marie, la figlia che aspetta da Antonino Spinalbese, che di recente è stato protagonista di alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata, gode di ottima salute. Semplicemente ha scelto di viversi questo momento lontano dai riflettori, ammettendo di essere diventata gelosa della sua gravidanza.

La bella modella argentina non ha alcuna intenzione di sparire o di vivere questo momento unicamente con i suoi cari, ma preferisce godersi questi ultimi attimi di gravidanza in forma privata e per questo motivo ha scelto di prendersi una piccola pausa dai social, scegliendo di condividere soltanto i progetti inerenti alla sua vita lavorativa. Belen ha però promesso che non appena la piccola Luna Maria, che dovrebbe nascere a breve, verrà alla luce lei condividerà questo momento di gioia con tutti i suoi fedeli sostenitori, ma prima di allora vuole un po’ staccare la spina e godersi questi momenti insieme alla sua famiglia e al suo compagno, che diventerà padre per la prima volta.

Tra una spiegazione e l’altra, la Rodriguez ha anche consigliato a tutte le future mamme di fare pilates. Lei, infatti, non ha mai smesso di fare sport durante il corso della gravidanza e questo sembrerebbe esserle tornato utile durante il momento del parto. Anche se la data del lieto evento resta ancora un mistero.

Perché Belen è sparita dai social ora non è più un mistero e i suoi fan possono tirare un respiro di sollievo: tutto sta andando per il verso giusto.