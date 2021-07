Rosalinda Cannavò non sta vivendo un bel periodo. La sua confessione sui social è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Rosalinda Cannavò, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è solita condividere la sua vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori. Oggi però la fidanzata di Andrea Zenga ha ammesso di non star vivendo un bel momento. Per questo motivo, infatti, non avrebbe mai voluto prendere il suo smartphone e fare contenuti multimediali per il suo pubblico, perché non è nel mood giusto, ma nonostante ciò si è armata di coraggio ed è ugualmente avvisato i suoi fan.

Rosalinda però non ha voluto fingere di stare bene, ma ha vuotato il sacco con i suoi followers che si sono immediatamente preoccupati per lei e lei, d’altro canto, ha provato a tranquillizzarli confermando loro che non è successo nulla di grave ma che semplicemente sta vivendo una giornata no ed ha bisogno di staccare la spina per un po’.

Rosalinda Cannavò fa un’amara confessione: sta vivendo un momento no

Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social, ma nonostante il periodo no, e la poca voglia in questo momento, si è armata di coraggio ed ha aggiornato i suoi fedeli sostenitori. Loro, d’altra parte, non l’hanno mai abbandonata e nemmeno ora, visto che hanno provato a farle sentire tutto l’affetto che provano nei suoi confronti nella speranza che questo possa risollevarle il morale ed affrontare questo giorno con una carica in più.

“Vi do il buongiorno in ritardo perché confesso che non sto proprio al 100% oggi” ha esordito Adua Del Vesco nelle Instagram Stories mentre si rivolgeva al grande pubblico che la segue. “Lo ammetto” ha subito aggiunto, per poi rivelare agli utenti della rete che non aveva tanta voglia di fare stories a causa della giornata no. “In realtà ammetto pure che non avrei voluto pubblicare nulla però mi è sembrato giusto rendervi partecipi” ha ammesso, ricordandosi di aver fatto loro una promessa di tenergli sempre compagnia e renderli presenti nella sua vita.

“E’ un momento no, ma non voglio trasmettervi negatività perché i social sono uno spazio di svago e non di tristezza” ha poi concluso, rassicurando loro che nonostante tutto non è successo nulla di grave. Anche se ha preferito non andare oltre il motivo di tale sconforto durante la giornata di oggi.

Rosalinda Cannavò ha fatto un’amara confessione sul noto social fotografico, rendendo partecipi i suoi fedeli sostenitori anche nei momenti più bui e meno felici della sua vita.