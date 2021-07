Giulia Salemi è stata colta alla sprovvista con un messaggio d’amore inaspettato, ma a scriverglielo non è stato il suo Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi ha scelto di godersi qualche giorno di relax insieme al suo Pierpaolo Pretelli in Spagna. I due hanno deciso di staccare un po’ la spina, godendosi qualche bagno in piscina ma senza tralasciare lo sport e l’allentamento. L’assenza della bella modella di origini persiane però si è fatta sentire nel bel paese e non solo dai suoi fedeli sostenitori. Loro, infatti, seppur in maniera virtuale, sono sempre con la loro beniamina ma qualcun altro no e ha voluto ricordare a Giulia tutto l’amore che prova nei suoi confronti pubblicando un dolce dedica d’amore sui social. Di chi stiamo parlando?

Di Dayane Mello! La bella modella brasiliana, che con Giulia oltre ad aver condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip ha vissuto anche il red carpet al Festival del cinema di Venezia, ha voluto stupirla su Instagram, pubblicando uno screen proveniente da una loro vediamo ed aggiungendo un dolce pensiero.

Giulia Salemi è stata colta alla sprovvista, ma il gesto ricevuto è stato totalmente apprezzato.

Dayane Mello, la dedica inattesa emoziona Giulia Salemi: “Sono con te”

Dayane Mello, come anticipato, ha scelto di fare una sorpresa ad una delle sue più care amiche, pubblicando una foto tratta da una recente videochiamata: “Mi manchi!” le ha scritto, emozionando Giulia Salemi che ha apprezzato e non poco la dedica ricevuto. Tant’è che non solo ha scelto di condividerla sul suo profilo, ma ha anche aggiunto delle dolci parole a sua volta. Per far comprendere alla bella modella brasiliana che il suo sentimento non è univoco, ma più che ricambiato.

“Gattona mia, sono sempre lì con te” con il cuore ha risposto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli emozionata, non facendo altro che confermare ai suoi fedeli sostenitori quanto sia stata fondamentale l’esperienza al GF Vip. In quanto le ha permesso di poter solidificare il loro rapporto, che ora è più solido che mai.

Tant’è che Dayane è stata una delle prime ospiti di Casa Salemi, il programma, che è stato confermato anche per una seconda stagione, che vedeva la Salemi truccare noti ed apprezzati personaggi femminili del mondo dello spettacolo mentre raccontavano la loro vita al grande pubblico.

Giulia Salemi e Dayane Mello sono più unite che mai e pronte a dimostrare al mondo intero quanto sia onesto e sincero il legame che le unisce. Tant’è che continuavano a frequentarsi anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.