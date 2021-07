Rosalinda Cannavò fa una confessione senza Andrea Zenga e Tommaso Zorzi annuncia un nuovo progetto con Rocco Siffredi. Non perderti tutte le news del 27 luglio del nostro TG pettegola.

Rosalinda Cannavò è da poco tornata a Milano dopo essere stata qualche giorno fuori a causa dei suoi impegni lavorativi. L’attrice si trovava da sola in casa, senza il suo compagno Andrea Zenga, e ne ha approfittato per fare un’inedita confessione ai suoi fedeli sostenitori. Che cosa avrà mai rivelato? Non ti resta che guardare il nostro TG Pettegola per scoprirlo.

Da Rosalinda Cannavò a Tommaso Zorzi: tutti i gossip del 27 luglio

Da Rosalinda Cannavò passiamo invece a Tommaso Zorzi. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver raggiunto la Sardegna per lavorare a un nuovo progetto con Rocco Siffredi, senza lasciarsi andare ad un ulteriori dettagli in merito, ma ovviamente non sono mancate le prime ipotesi a riguardo.

C’è poi Rosa Di Grazia, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax ad Ischia, ma lei non era da sola. Chi c’era anche lei? Un’ex tronista di Uomini e Donne che ha fatto e non poco discutere il pubblico del piccolo schermo. Impossibile non menzionare l’ultima confessione di Stefano Sala su Tale e Quale Show che, ad alcuni utenti della rete, è sembrata essere una vera e propria frecciata a Pierpaolo Pretelli, ma sarà realmente così?

Infine c’è una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Ci riferiamo all’incendio che ha colpito il resort che ospita, da anni ormai, Temptation Island. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma si presume che il tutto non sia frutto di un incidente e che qualcuno abbia dato volontariamente fuoco alla struttura.