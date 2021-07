Emma Marrone torna a parlare di Belen Rodriguez, Stefano de Martino e di quel tradimento che è entrato nella storia del gossip.

Era il 2012 quando Emma Marrone tornava nella scuola che l’aveva resa famosa, quella di Amici di Maria De Filippi.

La conduttrice però chiamò anche un’altra donna per quella edizione, una donna di nome Belen Rodriguez. Il resto è storia.

Sappiamo tutti infatti come Stefano De Martino, rimasto nella scuola come ballerino professionista, si innamorò della showgirl, pur essendo allora fidanzato con la cantante. A quest’ultima dovette dirlo proprio Maria De Filippi e fu l’inizio di una delle separazioni più memorabile, degne del triangolo Aniston-Pitt-Jolie.

Simili storie entrano ovviamente nel mito e così, spesso e volentieri, sembra che ogni scusa sia buona per ritirarle fuori.

E’ quanto accaduto recentemente durante una diretta Instagram di Emma Marrone la quale, per la centesima volta, si è sentita chiedere: “Emma hai perdonato Belen?”

Questa volta però la cantante non glissa e sceglie di dire la sua una volta per tutte.

Emma Marrone ha perdonato Belen Rodriguez?

Durante una live su Instagram, è stata una piccola fan a porre la spinosa (ma neanche troppo) domanda a Emma Marrone.

La cantante ovviamente, trovandosi di fronte a una bambina, non ha potuto che sorridere ma, al tempo stesso, ha voluto togliersi un piccolo/grande sassolino dalla scarpa.

Emma non ha tanto voluto sottolineare il perdono concesso o meno alla rivale in amore quanto che non fosse lei quella da perdonare. Una grande verità che, ammettiamolo, ci sembrava forse veramente il momento di mettere in campo.

In generale infatti, quando si parla di un tradimento, chi è la persona bisognosa di perdono? O, per dirla in modo più diretto, chi è il colpevole? A quanto pare, secondo Emma Marrone, l’attenzione andrebbe posta sull’uomo impegnato, in questo caso Stefano De Martino.

Secondo la cantante, dunque, nulla da perdonare a Belen semplicemente perché non è stata lei a sbagliare.

Un chiarimento importante quello voluto da Emma Marrone che, almeno per una volta, ci fa vedere che tra due donne rivali in amore può comunque esserci rispetto. Già, perché in effetti non sono loro a doversi giustificare.