Davide Basolo, bomba dopo Temptation Island: “Usata per soldi e visibilità”

Davide Basolo dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island è stato travolto dalla polemica, ma lui non ci sta e fa chiarezza su quanto accaduto.

Davide Basolo è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island, che questa sera concluderà la messa in onda degli appuntamenti previsti per quest’anno. Il suo percorso, da single, all’interno del programma gli ha permesso di ritrovare una nuova popolarità, visto che il suo volto non era del tutto nuovo al pubblico del piccolo schermo considerato che l’anno scorso, in pieno lockdown, prese parte a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore di Giovanna Abate, ma quest’ultima scelse di iniziare una storia con Sammy piuttosto che con lui.

All’isola delle tentazioni, Davide si è avvicinato alla fidanzata Jessica. Quest’ultima è apparsa piuttosto presa da lui, tant’è che ha scelto di troncare la relazione con il suo storico e fidanzato e avrebbe avuto il piacere di conoscerlo anche al di fuori del programma, ma Basolo le ha consigliato, visto che ha appena concluso la sua relazione, di concentrarsi prima su stessa.

Alcuni telespettatori lo hanno apprezzato per questo, mentre altri lo hanno accusato di aver sfruttato Jessica per emergere all’interno del programma. Davide Basolo dopo Temptation Island è stato accusato di aver giocato con i sentimenti della fidanzata, ma la sua replica non è tardata ad arrivare.

Temptation Island, Davide Basolo repliche: “Se i muri potessero parlare”

Davide Basolo è stato attaccato da un utente della rete, che per la precisione non ha messo soltanto in dubbio il suo percorso al programma condotto da Filippo Bisciglia, nonostante il suo ruolo fosse proprio quello di “tentare” le ragazze fidanzate, ma anche il percorso a Uomini e Donne, che ha lanciato forti accuse nei suoi confronti.

“E tu saresti colui che ci rimase male per la delusione con Giovanna” ha esordito l’utente della rete che non ha apprezzato il percorso di Davide all’interno di Temptation Island. “E dopo pochi mesi vai a fingere di essere l’uomo perfetto con una povera disgraziata insicura” ha aggiunto con toni e parole pesanti. “L’hai illusa per soldi e visibilità che poi sempre le stesse facce in programmi del genere” ha poi concluso.

La replica di Davide, ovviamente, non è tardata ad arrivare, ed ha subito precisato alcuni dettagli riguardo alla tesi sostenuta dall’utente in questione: “Pochi mesi un anno?” ha chiesto in maniera retorica, sottolineando come dalla fine del suo percorso con Giovanna Abate sia passato un anno. Tant’è che entrambi si sono rifatti una vita. “Ah, se i muri potessero parlare“ ha poi concluso, facendo intendere che il pubblico non è a conoscenza di tutto quello che è successo quando la telecamere non riprendevano.

Davide si è giustamente difeso dalle accuse, ma che cosa vorrà dire la frase con cui ha congedato l’utente della rete? Che questa sera, durante il mese dopo la fine del programma, ci sarà una svolta che non ci aspettiamo per la storia d’amore tra Jessica e Alessandro?