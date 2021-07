Temptation Island anticipazioni ultima puntata: un single, durante una diretta Instagram, ha vuotato il sacco facendo uno spoiler.

Temptation Island sta per giungere al termine di quest’edizione. Soltanto poche ore, infatti, e scopriremo qual è il destino che è toccato, incluso il mese dopo la fine delle registrazioni, alle sei coppie che hanno scelto di mettere a dura prova i loro sentimenti. Alcune hanno già terminato il loro percorso all’interno del programma, chiedendo un falò anticipato, mentre le ultime due avranno il loro confronto durante la puntata di questa sera.

Il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di scoprire che cosa accadrà, ma uno dei tentatori però, durante una diretta su Instagram insieme ai suoi compagni di viaggio, ha fatto uno spoiler prima dell’ultima puntata rivelando quello che è successo, o non è successo, dopo la fine delle registrazioni.

Il single di Temptation Island svela cos’è successo dopo le registrazioni

Il falò di confronto straordinario tra Floriana e Federico, il falò di confronto immediato tra Jessica e Alessandro

I protagonisti del gustoso spoiler, servito poco prima della puntata di questa sera, sono i tentatori: Davide Basolo, che ha esordito sul piccolo schermo degli italiani a Uomini e Donne e che ieri sera ha rifilato un due di picche clamoroso alla fidanzata Jessica, Giuseppe Ambrosio, Luca Mancini e Luciano Punzo. Quest’ultimo, in particolare, ha attirato l’attenzione dei telespettatori a causa della sua vicinanza con la fidanzata Manuela. La chimica tra loro è piuttosto evidente. Tant’è che stava perfino per scapparci il bacio, ma che cosa è successo dopo la fine dello show?

Uno dei tentatori ha rivelato che dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, sono rimasti tutti single. Certo, al momento questo potrebbe non sembrare un grosso spoiler, ma in realtà lo è. Il motivo? Luciano Punzo, visto che è ancora single, vuol dire che non ha proseguito la sua conoscenza con la fidanzata Manuela dopo la fine delle registrazioni. Che lei abbia forse scelto di abbandonare il programma con il fidanzato Stefano? Potrebbe essere, ma c’è chi sospetta, come Amedeo Venza che ha pubblicato per primo la notizia, che le fidanzate di quest’anno abbiano ricevuto un due di picche da tutti i tentatori del villaggio.

Per saperne di più, non ci resta che seguire l’ultima puntata di Temptation Island dove ogni dubbio, mistero o incomprensione verrà finalmente risolta. Pronti per scoprire qual è il destino che è toccato alle coppie di quest’anno?