Con la dieta da 1000 calorie al giorno si riescono a perdere subito due chili in poco tempo: ecco in cosa consiste.

Con l’arrivo dell’estate anche la forma fisica torna ad essere in primo piano. Vuoi perché ci si veste di meno e mascherare i chili di troppo dentro ai vestiti diventa più difficile, vuoi perché la prova costume ci attende, fatto sta che con l’arrivo del caldo torna anche la voglia di sentirsi meglio con noi stessi.

E se finora non siamo riusciti a togliere quei chiletti di troppo ci siamo resi conto che ora è giunto il momento di provare ad eliminarli. Premesso che non vogliamo in alcun modo sostituirci al parere di un nutrizionista che invece è sempre bene interpellare quando si decide di perdere peso qui troverai alcuni consigli da seguire.

In particolare se il tuo desiderio è buttare giù un paio di chili velocemente ecco una dieta da 1000 calorie al giorno che ti aiuterà a farlo. Un regime alimentare che limita il consumo di carboidrati in particolare pane, pasta e naturalmente dolci. Scopriamo di cosa si tratta.

Con 1000 calorie al giorno perdi due chili in poco tempo

Assumendo 1000 calorie al giorno si possono perdere un paio di chili in poco tempo. Premesso che prima di sottoporsi a una dieta ipocalorica è sempre bene consultare il parere del proprio medico per accertare il proprio stato di salute.

In secondo luogo quando si decide di perdere peso è bene affidarsi ad un nutrizionista che saprà indirizzarci verso le scelte migliori. In questo caso vogliamo solo offrirvi uno spunto per assumere 1000 calorie al giorno e perdere due chili nel giro di una settimana.

La dieta da 1000 calorie al giorno si basa sull’assunzione di proteine, fibre e cibi integrali. Un regime alimentare attraverso cui si possono perdere fino a un paio di chili in una settimana.

Nello specifico assumendo questi cibi si migliorerà l’aspetto della pelle e il gonfiore sarà ridotto. Non solo, consumando cibi integrali eviteremo gli attacchi di fame che ci fanno assumere molte più calorie di quelle di cui necessitiamo.

Vediamo allora come potrebbe essere una giornata tipo della dieta da 1000 calorie al giorno.

Colazione: una tazza di latte scremato e una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata e una volta alla settimana due uova strapazzate e una fetta di pane integrale e una spremuta di arance.

Spuntino mattina: una porzione di frutta e una o due volte alla settimana uno yogurt magro

Pranzo: un secondo a base di pesce o carne bianca cotti alla piastra, alla griglia, o al forno con un contorno di verdure da alternare due o tre volte alla settimana o con 60 grammi di pasta integrale con le verdure, o con un panino integrale piccolo e bresaola o petto di tacchino o prosciutto cotto e un’insalata o una porzione di altra verdura.

Spuntino pomeriggio: o una porzione di frutta o un centrifugato da alternare una o due volte a settimana con uno yogurt magro.

Cena: un secondo a base di carne (di cui una volta rossa e le altre bianca) o pesce e un contorno di verdure alternando un paio di volte alla settimana con una mozzarella e un panino integrale piccolo o un piatto di pasta integrale da 60 grammi condito con verdure o salmone.

Con qualche accorgimento arriverete alla prova costume più in forma, ma attenzione perché le diete drastiche non vanno seguite per periodi prolungati e comunque è sempre opportuno far riferimento ad un nutrizionista che saprà consigliarvi nelle migliori scelte in base ai vostri gusti e al vostro stato di salute.