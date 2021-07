Cappuccino perfetto anche a casa? Ecco cosa ti serve davvero

Scopri qual è il vero segreto per un cappuccino da montare a casa come se fosse quello del bar.

Chi non ama il cappuccino? Il suo essere dolce, cremoso e con un aroma inconfondibile di caffè ne fa a tutti gli effetti uno degli alimenti più preziosi e amati della prima colazione. A tutti, quindi, sarà capitato almeno una volta di desiderare di poterlo gustare anche a casa. Una scelta che negli ultimi anni si è fatta sempre più concreta, portando a diversi esperimenti e a tante modalità diverse di preparazione.

Ma come fare ad ottenere il cappuccino perfetto, ovvero quello in grado di non farci rimpiangere quello del bar? Oggi scopriremo qual è “l’ingrediente segreto” che, per una volta, non sarà solo di tipo alimentare.

Cappuccino perfetto? Ecco cosa di serve davvero

Come facile da intuire, ciò che serve per un buon cappuccino è il montalatte. Certo, anche la scelta degli ingredienti è importante. E a tutto ciò va necessariamente unito anche un procedimento che seppur semplice necessita di alcuni accorgimenti e di tempistiche ristrette nelle quali non ci si può permettere di sbagliare.

LEGGI ANCHE -> Vuoi un ciccio pancake alto? Ecco qual è l’ingrediente che stanno usando tutti

Detto ciò, per ottenere un risultato cremoso e delicato serve, come già detto, il montalatte. Per usarlo al meglio, come visibile nel video qui sotto, il trucco sta nel muovere il montalatte nel senso opposto a quello in cui gira.

Ciò porta infatti ad una montatura perfetta e sensibilmente più cremosa. Sistema che funzionerà ovviamente con ogni tipo di latte, andando da quello scremato a quello intero e passando per il latte di soia o di mandorle.

Ovviamente ci sono anche altre tecniche che bisognerebbe tenere a mente come il battere la tazza più volte prima di gustare il cappuccino e se possibile travasare il latte schiumato da una tazza all’altra.

LEGGI ANCHE -> L’avocado toast non ti riesce come vorresti? Ti sveliamo gli errori che (quasi) sicuramente fai ogni volta

In questo modo con un buon montalatte (e va benissimo il normale frullino che si trova al supermercato purché si muova abbastanza velocemente), si potrà ottenere un ottimo cappuccino che non avrà nulla (o quasi) da invidiare a quello del bar.

Altri trucchi veloci? Usare latte intero, scegliere caffè di qualità arabica e, se si tiene alla salute, provare a non zuccherarlo troppo (o non farlo affatto). Ciò che conta è che la schiuma sia sempre presente e compatta (ma sopratutto cremosa), che il rapporto tra il caffè ed il latte sia equilibrato e che nel berlo si abbia la piacevole sensazione di assaporare una soffice nuvola di latte e caffè.

Seguendo queste semplici regole si potrà godere a pieno dell’aroma del caffè e della cremosità del latte. E tutto per un cappuccino così buono da diventare una nuova tradizione sia per le mattine estive che per quelle di tutto l’anno. Sopratutto per quelle in cui si desidera semplicemente iniziare la giornata in modo un po’ più speciale.