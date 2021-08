Il rossetto per l’estate 2021 è senza dubbio colorato. Scopriamo come scegliere le tonalità più adatte al proprio incarnato, i consigli per applicare il rossetto e struccarlo alla perfezione e come i rossetti colorati possano in un certo modo definire il proprio stile e la personalità.

Se siete delle donne attentissime ai ‘must have’ di stagione non potrete lasciarvi scappare il rossetto colorato, prodotto che nonostante l’utilizzo della mascherina continua a rappresentare una vera e propria icona della bellezza femminile.

Per chi ama perdutamente il rossetto, ecco i consigli su come sceglierlo colorato, applicarlo e struccarlo in modo perfetto ma soprattutto su come un rossetto può rappresentare al meglio la vostra personalità.

Rossetto per l’estate 2021: scopri qual è il colore più adatto al tuo incarnato

L’estate porta al nostro corpo moltissimi benefici, quelli di un’esposizione al sole giudiziosa che regala energia, salute, un bellissimo colorito dorato della pelle come anche i doni che possono regalare i bagni in mare con l’azione drenante ed ossigenante del sale.

Il colorito della nostra pelle, dalla più chiara alla più calda, sarà esaltato da un bel rossetto colorato, in piena tendenza con i mood di stagione.

Se si ha una pelle scura, via libera a tutti gli aranciati, i corallo dal sottotono caldo ma anche i ciclamino nelle tonalità più avvolgenti.

Se al contrario si ha una pelle molto chiara, saranno ideali tutte le tonalità dal sottotono freddo, accese ma anche i rosa, nelle loro varianti più chiare e a quelle tendenti al viola.

Rossetto per l’estate 2021: come applicarlo e struccarlo in modo impeccabile

Il rossetto colorato è un must di stagione al quale non volete assolutamente rinunciare? Vi basterà applicarlo in modo da renderlo indelebile e potrete sfoggiarlo anche in spiaggia per regalare sorrisi magnetici per tutta la giornata.

Il segreto sta nell’applicare una matita contorno occhi in pieno accordo con la tonalità del rossetto sul bordo delle labbra, magari eseguendo un trucco overline per creare l’illusione di labbra più voluminose, e applicarlo anche su tutte le labbra. Poi si potrà applicare il rossetto o la tinta labbra. Per fissare perfettamente il rossetto basterà tamponare con la cipria dopo la prima applicazione, ripassare il rossetto e tamponarne l’eccesso con una velina.

La tinta labbra provvederà per la sua formulazione specifica a fissarsi alle labbra tenacemente. Per struccare rossetto o tinta labbra si dovrà utilizzare uno struccante bifasico che contenga nella sua formula dell’olio che si fisserà sul rossetto e lo eliminerà in modo semplice e veloce senza bisogno di strofinare le labbra con il pericolo di irritarle.

Rossetto per l’estate 2021: dimmi che colore di rossetto indossi e ti dirò chi sei!

Sei una donna da un rossetto per la vita o ti piace cambiare? Sai che il colore del rossetto che preferisci indossare potrebbe parlare di te e della tua personalità? Prova a scegliere uno dei quattro rossetti proposti e divertiti a scoprire cosa racconta di te!

1- Rossetto rosa

Sei una donna che ama essere femminile in modo unico. L’eleganza e la forma sono molto importanti per te e non ami eccedere mai nello stile ma ti piace indossare quel particolare raffinato che ti fa apparire sempre speciale. Chi ama il rosa è di solito una persona che ama circondarsi di belle persone, esprimere buoni sentimenti ed è dotata di una buona empatia verso il prossimo.

2- Rossetto Nude

Che dire, le donne che amano il nude sono donne che seguono dirette la loro strada di vita, che amano vivere esperienze costruttive e che nell’amore in modo specifico vivono la loro femminilità con un naturale fascino che le rende uniche agli occhi di chi le ama. Amano vestire abiti di buona qualità e dallo stile ricercato ed essenziale. Nella vita amano circondarsi di persone intelligenti e sanno essere anche molto ironiche.

3- Rossetto Rosso

Il rosso è il colore della passione, ma non sempre chi indossa questo colore rappresenta l’icona sexy che viene da sempre rappresentata con le labbra rosso fuoco. Le labbra rosse contraddistinguono spesso donne di successo, che non hanno paura di apparire se stesse in ogni situazione che sia in un ambiente lavorativo che tra le lenzuola. La scelta del rossetto rosso rappresenta un ‘vezzo’ che rende lo stile di una donna ricercato. Un trucco occhi semplice, un incarnato luminoso sapranno esaltare un bel rossetto rosso in modo elegante.

4- Rossetto colorato

I rossetti colorati che siano sulle tonalità del corallo, del rosa acceso, del blu e perché no anche del viola rappresentano, soprattutto se scelti diversamente a seconda del look e dello stato d’animo, una donna poliedrica che ama costruire se stessa ogni giorno, che non ha paura di fare esperienze nuove e di vivere situazioni lontano dalla sua ‘confort zone’. Il colore è vibrazione e solo poche ragazze hanno il coraggio di indossare tonalità accese che necessitano di essere equilibrate da un look essenziale e da un’anima capace di sorridere spontaneamente alla propria vita e alle persone che ne fanno parte.