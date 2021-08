“Facevo l’amore dietro le quinte”: dichiarazione shock dell’ex star di Amici

Bomba a luci rosse sulla scuola di Amici di Maria De Filippi: “facevo l’amore in camerino e dietro le quinte”, lo dichiara l’ex star del programma.

Negli anni la scuola di Amici ci ha fatto capire come non bisogna per forza esser in gara in un talent per scalare i gradini della popolarità. Lo “staff tecnico”, se così vogliamo definirlo, del programma ha infatti negli anni conquistato letteralmente il cuore alle fan del programma.

Professionisti, per lo più ballerini, che con tutto il loro fascino hanno fatto palpitare tutte le appassionate di Amici negli ultimi anni.

Tra loro c’era senza dubbio anche il ballerino di cui parliamo oggi, sebbene la sua permanenza nel programma sia stata alquanto breve.

Maria infatti lo cacciò dal can. Perché? La motivazione ufficiale fu “cattiva condotta” e noi oggi vi sveleremo in che cosa sono consistiti questi comportamenti, a quanto pare, poco idonei a un contesto lavorativo.

Amici di Maria De Filippi, scandalo a luci rosse

Era il 2010 quando Valerio Pino esordiva per poi eclissarsi subito da Amici di Maria De Filippi. Giusto il tempo di rubare il cuore alle telespettatrici che subito rimasero letteralmente stese da quel connubio di muscoli, tatuaggi e occhi penetranti.

Maria però, si sa, ha fatto da sempre della serietà lavorativa il suo credo e non c’è fascino che tenga quando il comportamento non risulta, a suo parere, idoneo. Che cosa aveva fatto allora Valerio Pino per “guadagnarsi” la cacciata da Amici? Ce lo ha svelato propri lui in un’intervista di qualche tempo fa:

“Ora che ‘Amici’ è terminato lo posso svelare: durante questa edizione, nei pochi momenti liberi, facevo l’amore in camerino e dietro le quinte. Ero trascinato da un impulso incontrollabile, un desiderio irrefrenabile. Colpa forse delle coreografie sensuali. E’ una persona che fa parte del grande cast della trasmissione ma … si dice solo il peccato! Stavamo attenti. Non ero tranquillo. Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato, ma il gusto del proibito prendeva il sopravvento! Non appena si presentava la possibilità lo facevamo”

Figuriamoci: un ballerino di una trasmissione che parla di ciò che, di scandaloso, accadeva con altri ballerini. Imperdonabile. Ne parlarono tutti.

Lo stesso Valerio tornò poi più volte sull’argomento, prima nel 2013, invitando i colleghi a dire la verità su quanto vissuto durante il programma, e poi nel 2018, quando spiegò che le dichiarazioni erano state rilasciate in confidenza e non per la pubblicazione, specificando però poi che, in fin dei conti, un pentimento c’è:

“Anche io sbaglio, ho sbagliato, ho chiesto scusa, mi dispiace, ho sbagliato. Non era professionale farlo in un ambiente di lavoro. Tornassi indietro non credo che lo farei”

Valerio negli anni ha poi cambiato vita, trasferendosi in America e andando decisamente oltre ma certo quella storia gli rimane sempre un po’ addosso.