Ilary Blasi vince a mani basse: in bianco e nero è una dea

Ilary Blasi vince a mani basse la gara di bellezza dell’estate: in vacanza è un mix di sensualità, in bianco e nero è una vera dea.

Ilary Blasi non ha rivali. E’ sicuramente lei la regina dell’estate 2021. In vacanza con il marito Francesco Totti, i figli Cristian, Chanel e Isabel e gli amici, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sfoggia tutta la sua sensualità.

In bikini o con un costume intero, fisico asciutto, forme sensuali, capelli biondi e lunghi e con uno sguardo penetrante, Ilary Blasi fa strage di cuori conquistando sia gli uomini che le donne.

Passano gli anni, ma Ilary diventa sempre più bella. La prova? L’ultima foto pubblicata su Instagram in cui la moglie di Francesco Totti sfoggia un primo piano da dieci e lode.

Il primo piano di Ilary Blasi è un’opera d’arte: la moglie di Francesco Totti è spettacolare

“Doesn’t matter“, scrive Ilary Blasi nella didascalia che accompagna la foto qui in alto e che, in pochi minuti, ha mandato in tilt i fans. Selvaggia, naturale, con il pelle abbronzata, la moglie di Francesco Totti è uno spettacolo come sottolineano gli stessi fan che non possono che complimentarsi con lei per la sua indiscutibile bellezza.

Da anni protagonista del mondo della televisione, dopo aver mosso i primi passi come letterina di Passaparola insieme a Silvia Toffanin che, ancora oggi, è una delle sue amiche più care, la Blasi, in questi anni, è cresciuta come donna e come conduttrice.

Dalle Iene al Grande Fratello Vip fino all’Isola dei Famosi, ha condotto sempre programmi di grande successo. Il suo trionfo più bello, però, è il matrimonio con Francesco Totti con cui ha trascorso metà dei suoi anni.

Sempre più innamorati, insieme hanno costruito una splendida famiglia con la nascita di Cristian e Chanel ormai adolescenti e della piccola Isabel.

Mamma, moglie, conduttrice famosa amata dai fan e ammirata dai colleghi e donna bellissima, ma anche ironica come ha dimostrato smascherando Francesco Totti.