Ballando con le stelle 2021, anticipazioni: cast bomba per Milly Carlucci, pronta a portare sulla pista di Raiuno nomi top.

Ballando con le stelle tornerà in onda su Raiuno, probabilmente da sabato 16 ottobre anche se, come spiega TvBlog, potrebbe partire con una settimana d’anticipo. Al timone del talent show per eccellenza del sabato sera di Raiuno ci sarà come sempre Milly Carlucci. Al suo fianco l’immancabile Paolo Belli e la giuria.

Nonostante i rumors in merito a qualche cambiamento, a giudicare le performance dei concorrenti saranno, come sempre, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto capitanati da Carolyn Smith.

Le puntate saranno dieci e saranno trasmesse tutte regolarmente in diretta. Ma chi formerà il cast? Quali vip scenderanno sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai? I nomi che stanno circolando sono davvero tanti e alcuni riusciranno sicuramente ad incuriosire il pubblico.

Ballando con le stelle 2021, tutti i concorrenti: cast stellare per Milly Carlucci

Milly Carlucci starebbe mettendo su un cast stellare. Come sempre, la conduttrice di Raiuno sta provando ad ingaggiare vip che non abbiamo fatto altri reality. Finora, i primi nomi svelati da Tvblog stanno già facendo discutere il pubblico.

A ballare nella nuova edizione di Ballando dovrebbero essere, per ora, Morgan (TPI) Federico Fashion Style (Dagospia), Valeria Fabrizi (TvBlog), Sabina Guzzanti (TV Blog), Fabio Galante (Dagospia) e Mietta (TvBlog).

