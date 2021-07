Raimondo Todaro ha deluso Milly Carlucci lasciando Ballando con le stelle, ma la sua replica alla conduttrice non si è fatta attendere.

Raimondo Todaro nelle scorse ore ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le stelle, provocando un certo dispiacere anche tra i fan del programma che si aspettavano di poter rivedere il proprio beniamino ballare anche durante la prossima stagione dello show, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre.

Il suo annuncio, totalmente inaspettato, ha colpito anche la padrona di casa Milly Carlucci che si è detta piuttosto delusa dall’atteggiamento del ballerino, nonostante gli auguri ogni bene, perché avrebbe preferito un confronto faccia a faccia piuttosto che leggere il tutto attraverso i social.

La replica di Raimondo Todaro a Milly Carlucci non si è fatta attendere e su Instagram ha chiarito i dubbi di lei.

Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro: lui replica così

Raimondo Todaro non ha potuto nascondere una certa tristezza nel leggere le parole di Milly Carlucci, spiegando che non ha potuto annunciarle la sua scelta di abbandonare Ballando con le stelle di persona in quanto è risultato positivo al virus e non ha voluto attendere oltre per non creare eventuali disagi alla produzione nel ricercare i ballerini professionisti che avranno l’arduo compito di affiancare i protagonisti di quest’anno.

“Leggo con molta tristezza il post di Milly” ha esordito il ballerino su Instagram. “Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere, a volte no. E qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere“ ha aggiunto, facendo riferimento alla sua possibile partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

“Anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“ ha precisato. “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato” ha poi dichiarato Todaro nella sua replica alla conduttrice.

“Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma” ha poi spiegato. “La mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio“ ha poi concluso. “Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.

Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le stelle e sembrerebbe dunque che anche il legame con Milly Carlucci, visto questo botta e risposta, non sia più quello di un tempo.