Love is in the air anticipazioni: tutto cancellato, fan sotto choc

Anticipazioni Love is in the Air, si accentuerà la crisi coniugale tra Alptekin Bolat (Ahmet Somers) e sua moglie Aydan. Scopriamo insieme perché e cosa succederà nei prossimi episodi.

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: Alptekin sempre più distante dalla moglie Aydan

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air si accentuerà la crisi coniugale tra Alptekin Bolat (Ahmet Somers) e sua moglie Aydan (Neslihan Yeldan). Tutto ciò comincerà quando Eda Yildiz (Hande Ercel) scoprirà nel peggiore dei modi che il padre di Serkan (Kerem Bursin) è coinvolto nella morte dei suoi genitori, avvenuta circa 18 anni prima.

e Eda apprenderà la verità grazie ad una frase di troppo di Selin (Bige Onal). In cerca di risposte su un vecchio incidente che Serkan starà cercando di nascondere al nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru), la donna si imbatterà nell’articolo di un giornale, redatto nel 2002, in cui si parlerà della morte dei signori Yildirim.

A quel punto, Selin riconoscerà nella foto Ayfer (Evrim Dogan) e capirà che Alptekin, grazie al subappalto concesso incautamente a Kadir, è indirettamente coinvolto nella morte della madre e del padre di Eda. Selin si recherà quindi da Serkan per avere una spiegazione, ma non si accorgerà della presenza di Eda. Quest’ultima resterà quindi sorpresa quando sentirà la rivale dire all’ex fidanzato che ha capito cosa è successo ai suoi genitori. Bolat non avrà quindi altra scelta se non quella di rivelare la verità alla Yildiz, che – attonita – andrà da Alptekin per accusarlo apertamente della distruzione della sua famiglia.

Eda farà sapere ad Alptekin che non sarà mai in grado di perdonarlo e si farà dare tutte le informazioni utili per rintracciare Kadir; intanto Serkan non riuscirà ad arrendersi all’idea di aver perso per sempre la donna che ama e, dopo un litigio con Selin (dove ribadirà che non l’ha mai amata), si scontrerà persino con il padre. In quella precisa circostanza, Serkan tirerà fuori tutto il suo rancore nei confronti di Alptekin e gli dirà di uscire per sempre sia dalla sua vita e sia da quella della madre Aydan, dato che non è mai stato in grado di renderli felici fin dal giorno in cui è morto suo fratello.

Fatto sta che Alptekin prenderà in seria considerazione le parole di Serkan e, oltre a ritenere il loro matrimonio una sorta di farsa, comunicherà a Aydan che ha deciso di prendersi una “pausa” dal loro rapporto fino a data da destinarsi. L’Alptekin si trasferirà dunque in albergo.