Love is in the air anticipazioni: colpo di scena, spunta il complice

Love is in the air anticipazioni, la morte dei genitori di Eda è sempre più centrale. Spunta il complice. Ecco chi è

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the Air, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ecco alcune nuove anticipazioni.

Nuove anticipazioni di Love is in the air: spunta il complice dell’uccisione dei genitori di Eda, è proprio lui!

Nelle attuali puntate italiane di Love Is In The Air si parla sempre di più dell’incidente in cui sono morti i genitori della protagonista Eda Yildiz (Hande Ercel). Seppur “indirettamente”, nella triste fine dei due è coinvolto Alptekin Bolat (Ahmet Somers), il papà di Serkan (Kerem Bursin). Questo particolare influenzerà la narrazione delle prossime settimane della telenovela turca, soprattutto quando arriverà ad Istanbul l’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru).

Sapete già che Efe si presenterà alla Art Life perché Selin (Bige Onal), poco prima del suo matrimonio saltato con Ferit (Cagri Citanak), gli venderà il 45% delle azioni dell’azienda gestita da Alptekin. L’uomo diventerà dunque a tutti gli effetti il socio di Serkan, ma non farà altro che porsi in contrasto con lui e si avvicinerà particolarmente a Eda.

Nel momento in cui verrà a conoscenza del coinvolgimento del padre nella triste fine del papà e della mamma della Yildiz, Serkan non troverà il coraggio di confessare tutto quanto a Eda, ragione per cui deciderà di lasciarla sottolineando che nella sua vita c’è posto soltanto per il lavoro. A quel punto, Akman farà la sua mossa con Eda e le chiederà di restare all’Art Life per lavorare come sua personale assistente. Un accordo che la ragazza accetterà senza esitare.

Da un lato Serkan avvierà delle personali investigazioni sul conto di Efe, attraverso le quali capirà che proviene dallo stesso paese natale di Eda e che ha potuto studiare grazie ad una borsa di studio, dall’altro la situazione precipiterà ulteriormente quando cadrà il tetto di una casa di due prestigiosi clienti appena fatto costruire da Bolat. Quest’ultimo sospetterà fin da subito di Efe, che finirà per ammettere il suo errore precisando di aver modificato le bozze dei disegni di Serkan al solo fine di rendere il risultato finale più efficace.