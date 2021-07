Raimondo Todaro spiazza tutti con un annuncio strappalacrime: i fans increduli non nascondono la loro sofferenza.

Raimondo Todaro sconvolge tutti con un annuncio che nessuno si aspettava. Il ballerino, protagonista indiscusso di Ballando con le stelle che, con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua eleganza ha insegnato a ballare a tantissimi personaggi famosi che, negli anni, hanno accettato la sfida di Ballando con le stelle, ha annunciato una svolta clamorosa nella sua carriera.

Maestro di ballo, ammirato dai fan e stimato dai colleghi, Raimondo Todaro, nel programma di Raiuno, ha sfoggiato non solo le sue doti ballerine, ma anche umane. Un personaggio che ha conquistato tutti, sia i telespettatori più adulti che quelli più giovani.

Nessuno, però, si aspettava di leggere quello che Raimondo ha scritto su Instagram.

Raimondo Todaro, l’addio a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro, con un lungo post su Instagram, annuncia l’addio a Ballando con le stelle.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”, comincia così il post con cui Todaro annuncia la decisione di lasciare il programma del sabato sera di Raiuno dove, nell’ultima edizione, ha avuto come partner Elisa Isoardi con cui ha fatto sognare tutti i fans.

LEGGI ANCHE—>Francesca Tocca fa impazzire tutti ad Amici: le parole di Raimondo Todaro

“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha concluso Todaro.



LEGGI ANCHE—>Raimondo Todaro | Dedica a Francesca Tocca: “ti auguro di trovare l’amore”

“In bocca al lupo fratellino“, è il commento di Paolo Belli. “In bocca al lupo per qualsiasi cosa, sarai un bomba“, scrive il collega Luca Favilla. “Nooooooooooo, in questa trasmissione eri una colonna importante”, “Sei un ragazzo d’oro. Ti auguriamo un percorso ricco di cose belle. Noi ci saremo sempre a sostenerti. Ci hai regalato delle belle emozioni”, sono alcuni messaggi dei fan.