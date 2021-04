Francesca Tocca fa impazzire tutti ad Amici: le parole di Raimondo Todaro

Francesca Tocca fa impazzire tutti durante il serale di Amici 2021 e per lei arrivano le parole anche dell’ex Raimondo Todaro.

Francesca Tocca fa impazzire tutti ad Amici 2021. La ballerina di latino, durante la quinta puntata del serale, ha dimostrato la coreografia di latino prima della sfida tra Martina Miliddi della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa ed entrata nella scuola proprio come ballerina di latino e Serena Marchese, allieva della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e con una preparazione classica.

Esattamente come accaduto in occasioni precedenti, la coreografia di Francesca che ha dimostrato il ballo sfoggiando la sua bellezza e la sua elegante sensualità ha incantato tutti. Bellissima, preparatissima e super professionale, la Tocca ha regalato un momento bellissimo alla trasmissione confermando quanto detto dall’ex marito Raimondo Todaro che l’ha definita “la miglior ballerina di latino presente in Italia”.

Le parole di Raimondo Todaro per Francesca Tocca

Raimondo Todaro è stato ospite del daytime di Amici 2021 trasmesso il 16 aprile. Il maestro di Ballando con le stelle è stato invitato da Maria De Filippi a stilare la sua personale classifica dei ballerini. Dopo aver visto tutti, Todaro ha assegnato la vittoria a Samuele. Alle sue spalle si sono piazzati Giulia, Alessandro, Serena e Martina.

Nel giudicare la Miliddi a cui ha consigliato di studiare per migliorare la tecnica, Raimondo Todaro ha parlato dell’ex moglie Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE—>Raimondo Todaro mostra le ferite dell’operazione: foto

“Tu là dentro hai Umberto (Gaudino, ndr) e Francesca, che oltre ad essere due talenti, sono due ragazzi che hanno studiato tanto e con i migliori insegnati del mondo”, ha detto parlando con Martina.



“Lei per me è la migliore ballerina italiana che ci sia mai stata, ma tutte le volte che si vede ad oggi si fa sempre schifo, si critica sempre, non è mai felice e non è mai contenta”, ha aggiunto poi Todaro parlando della Tocca con cui, dopo la fine del matrimonio, resta un profondo affetto e rispetto.