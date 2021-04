Serena Marchese, chi è la ballerina di Amici: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Serena Marchese è una ballerina di Amici 2021. E’ entrata nella scuola per volere di Alessandra Celentano conquistando uno degli ultimi banchi disponibili. Pur essendo entrata nella scuola dopo è riuscita a conquistare un posto nel serale, ma chi è davvero Serena?

Nome: Serena Marchese

Serena Marchese Data di nascita: 2000

Età: 20 Anni

20 Anni Segno zodiacale: /

/ Professione: /

/ Luogo di nascita: Sicilia

Sicilia Altezza: /

Peso : /

: / Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ serenamarchese_

Chi è la ballerina Serena Marchese del serale di Amici 2021

Serena Marchese è nata in Sicilia nel 2000. E’ la più piccola di tre figli e ha cominciato a danzare quando era molto piccola ovvero quando aveva solo due anni e mezzo. Prima di entrare nella scuola di Amici, ha avuto la possibilità di esibirsi in un passo a due a Domenica In, ha ballato in un concerto di Andrea Bocelli e ha partecipato al programma Sicilia Cabaret, in onda su Rai 2.

L’esperienza ad Amici 2021

Serena è entrata nella scuola di Amici a febbraio 2021. A notare il suo talento è stata Alessandra Celentano che le ha dato una grande possibilità portandola anche al serale con la squadra che guida insieme a Rudy Zerbi come unica ballerina donna del gruppo.

Durante la prima puntata del serale Serena è la protagonista di una sfida contro Rosa della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa. I giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto, però, le assegnano la vittoria riuscendo a strappare il biglietto per partecipare alla seconda puntata.

Prima puntata : batte Rosa e conquista la seconda puntata.

: batte Rosa e conquista la seconda puntata. Seconda puntata : batte Martina, ma finisce al ballottaggio con Deddy e Leonardo, ma viene salvata dai giudici.

: batte Martina, ma finisce al ballottaggio con Deddy e Leonardo, ma viene salvata dai giudici. Terza puntata : nella seconda manche sfida Martina, ma perde e finisce al ballottaggio con Deddy e Sangiovanni riuscendo, tuttavia, a salvarsi.

: nella seconda manche sfida Martina, ma perde e finisce al ballottaggio con Deddy e Sangiovanni riuscendo, tuttavia, a salvarsi. Quarta puntata: sfida Samuele, Martina e Alessandro perdendo in tutte e tre le occasioni, ma non finisce al ballottaggio e passa alla puntata successiva.

sfida Samuele, Martina e Alessandro perdendo in tutte e tre le occasioni, ma non finisce al ballottaggio e passa alla puntata successiva. Quinta puntata: sfida Alessandro e perde, ma vince contro Martina nella coreografia di latino. Finisce al ballottaggio con Sangiovanni e Deddy, ma si salva.

Instagram

Serena può essere seguita su Instagram dove è seguita da 31,9mila followers. Sul famoso social network, la ballerina pubblica sia foto che video in cui si diletta a danzare sfoggiando il suo incredibile talento e i suoi lunghi capelli ricci con cui si è immediatamente fatta notare quando è entrata nella scuola più famosa d’Italia.