Sangiovanni, dedica a Giulia Stabile ad Amici 2021: “Sei il miracolo d’amore”

Sangiovanni e la dedica a Giulia Stabile durante il serale di Amici 2021: “Lacrima sul viso è un miracolo d’amore”.

Dedica d’amore di Sangiovanni per la fidanzata Giulia Stabile durante la terza manche della quinta puntata del serale di Amici 2021. La terza manche ha messo l’una di fronte all’altra la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La prima sfida ha visto sfidarsi Sangiovanni e Aka7even. I due cantanti si sono sfidati sulle note di “Fatti mandare dalla mamma” di Gianni Morandi. Entrambi hanno scritto alcune barre per il brano rendendolo originale. Sangiovanni, in particolare, ha scritto delle barre con cui si è lasciato andare facendo una bellissima dedica d’amore per Giulia Stabile.

Sangiovanni a Giulia Stabile ad Amici 2021: “La tua lacrima sul viso è un miracolo d’amore”.

Sangiovanni ha dedicato il brano “Fatti mandare dalla mamma” con alcune barre scritte da lui alla sua Giulia. Attraverso le barre, il cantante ha raccontato come è iniziata la loro storia spiegando come la sua “lacrima sul viso è un miracolo d’amore”. Una dedica che ha conquistato anche i giudici che hanno premiato l’amore di Giulia e Sangiovanni.

Sangiovanni, già durante una puntata di Amici Specials, che può essere visto su Amazon Prime, ha raccontato come è nato il loro amore svelando anche il momento esatto in cui ha capito di essersi innamorato di Giulia.

“C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto “forse mi sono innamorato di lei”… non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui lei è salita su questo palco e ho detto “mi sto innamorando a guardarla”. Perché era una cosa folle, era un’altra cosa. Uno è stato definito, ho detto “wow”. Poi ce ne sono stati altri che mi hanno fatto lo stesso effetto. Non così forte perché la prima volta è stata più forte delle altre. Però ci sono state altre volte in cui ho avuto questa percezione. E dico “che cosa sarà mai?!”.

Sangiovanni e Giulia continuano così a far sognare i fan.