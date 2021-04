Sangiovanni e Giulia Stabile, la mamma di lui svela una clamorosa novità

Sangiovanni e Giulia Stabile sempre più uniti: la mamma del cantante di Amici 2021 svela una clamorosa novità e il passato difficile.

Sangiovanni e Giulia Stabile, oltre ad essere due degli allievi più amati dal pubblico e apprezzati dai giudici del serale di Amici 2021, stanno facendo sognare i fans per la loro storia d’amore nata tra una lezione e l’altra. Dopo essersi allontanati per un periodo, il cantante e la ballerina sono tornati ufficialmente insieme ed ora sono sempre più uniti e innamorati.

Sangiovanni e Giulia si stanno aiutando e supportando per affrontare nel migliore dei modi il serale e i fans sperano di vederli insieme anche in finale. Per Giulia, Sangiovanni ha scritto la canzone “Lady” e, nelle prossime puntate, potrebbe arrivare un’altra, importante novità che potrebbe scatenare l’entusiasmo degli ammiratori della coppia. A svelare tutto è la mamma di Sangiovanni.

La mamma di Sangiovanni: “Ha scritto una canzone per Giulia Stabile”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, la mamma di Sangiovanni ha parlato della vita sentimentale di Sangiovanni prima che entrasse nella scuola di Amici 2021.

“Qui a casa era legato a una bravissima ragazza che si chiama Margherita, quando è andato a Roma per partecipare ad Amici hanno provato a mandare avanti il loro rapporto ma la distanza, il fatto di non vedersi, li ha allontanati e hanno deciso di lasciarsi“, ha spiegato la mamma del cantante.

Nella scuola di Amici, Sangiovanni era convinto che si sarebbe concentrato solo sulla musica, ma l’incontro con Giulia a cui si è dichiarato dopo essersi lasciato ha cambiato tutto.

“Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a Giulia. A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con Giulia, l’importante è che sia felice. Per lei ha anche scritto una canzone che presto dovrebbe presentare proprio sul palco di Amici“, ha aggiunto ancora la madre di Sangiovanni che sta conquistando sempre più consensi.

Tra i giudici del serale di Amici 2021, in particolare, Stash non nasconde la sua grande ammirazione per la sua scrittura.