Sangiovanni e Giulia Stabile: gesto d’amore durante il serale di Amici 2021

Sangiovanni e Giulia Stabile sempre più innamorati ad Amici 2021: il gesto d’amore del cantante durante la nuova puntata del serale.

Sangiovanni e Giulia sempre più innamorati. Il cantante e la ballerina di Amici 2021, amatissimi dal pubblico, formano una giovane e bellissima coppia. Più passa il tempo e più i due si innamorano e si uniscono come dimostra un importante e romantico gesto che Sangiovanni ha fatto per Giulia durante la nuova puntata del serale di Amici 2021.

Tutto è avvenuto durante una pausa pubblicitaria. A raccontare il momento è stata una fan del talent che ha assistito alla puntata dal vivo e che ha svelato i dettagli del momento romantico tra Sangiovanni e Giulia su Twitter.

Il gesto romantico di Sangiovanni per Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia molto uniti anche durante il serale di Amici 2021. Oltre a vestirsi in modo da essere coordinati e a ridere e scherzare all’unisono, Sangiovanni e Giulia hanno fatto sognare il pubblico presente in studio durante le pause pubblicitarie. Tra la prima e la seconda manche si sono scambiati un tenero e lungo abbraccio mentre prima dell’inizio della terza manche con di cui è stata protagonista insieme ad Aka7even e Samuele, Sangiovanni le ha lasciato un tenero bacio.

Come racconta l’utente di Twitter che ha assistito alla scena, tutti i momenti tra Sangiovanni e Giulia sono avvenuti durante la pausa pubblicitaria. Tali momenti, dunque, potrebbero non essere mai visti dal pubblico o potrebbero essere caricati su Witty nel video dedicato ai momenti più emozionanti.

Momento sangiulia durante la pubblicità: sangiovanni va a baciare giulia quando lei scende per sfidare arisa cuccarini #sangiulia #amicispoiler — smartiss (@bellamyswifeee) April 1, 2021

Tra il cantante e la ballerina, comunque, l’amore è nato da un po’. Sangiovanni, infatti, durante la puntata di Amici Specials, andata in onda ieri martedì 16 marzo 2021 su Amazon Prime, ha svelato il momento in cui si è accorto di essersi innamorato di Giulia:

“C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa. È la persona con cui ho condiviso più cose, più emozioni, più tempo insieme. Nel bene e nel male dopo emozioni forti che si sono provate è normale che mi mancherebbe”, ha detto Sangiovanni.