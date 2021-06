Due gravidanze e una forma fisica invidiabile: scopri la dieta di Silvia Toffanin, il suo segreto per esser sempre al top.

Ha affrontato due gravidanze e, nonostante ciò, la sua silhouette sembra sempre la stessa. come fa Silvia Toffanin a esser sempre così in forma?

Oggi proviamo a indagare insieme ciò che si nasconde dietro il fisico sempre mozzafiato della presentatrice di Verissimo: allenamento, alimentazione e qualche piccolo segreto sta per essere svelato a tutti coloro che vogliono avere un fisico proprio come quello di Silvia Toffanin.

La dieta di Silvia Toffanin: autodisciplina, sport e qualche peccato di gola

Amare la buona cucina restando attenti a ció che si consuma: ecco il segreto della forma fisica impeccabile di Silvia Toffanin.

Golosa di gelato e focaccia, l’ex letterina sa come concedersi qualche strappo alla regola facendo sì che la cucina rimanga sempre e soltanto un piacere e mai un elenco sterile di privazioni.

La stessa conduttrice ha più volte ammesso però di essere una buona forchetta ma di beneficiare ancora ad oggi della autodisciplina alimentare appresa durante i suoi esordi da modella: autocontrollo e assiduità nello sport sono le armi di una vita per Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE –> Svelata la dieta di Maurizio Coruzzi in arte “Platinette” che gli ha permesso di perdere molti chili

Già, lo sport. Questa è senza dubbio la carta in più che la conduttrice gioca da sempre a favore della sua forma fisica smagliante.

Fortunatamente la Toffanin ama diversi generi di attività fisica: equitazione, danza, attività all’aria aperta, come il jogging e sci d’acqua, sono la sua passione e, fortunatamente, anche alcune delle passioni del compagno Pier Silvio Berlusconi, con il quale così può condividere diversi momenti rendendoli ancora più emozionanti.

Ecco allora che l’attività fisica controbilancia quei piccoli peccati di gola che costellano un regime alimentare di per sé sempre molto equilibrato e sano. Così si ottiene la formula magica per esser in forma proprio come Silvia Toffanin: siete pronte a provarci anche voi? Non resta che fare un tentativo, iscriversi in palestra o trovare il proprio sport preferito e impegnarsi a seguire una dieta quotidiana sana. Qualche sgarro però ricordate che è concesso.