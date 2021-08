Sopracciglia perfette: tutti i segreti per averle subito più folte!

Vuoi che le tue sopracciglia ricrescano più folte in pochi giorni? Prova questi trucchi pazzeschi ed avrai un risultato che ti sbalordirà.

A volte basta soltanto uno sguardo per comunicare emozioni intense. Gli occhi sono il nostro biglietto da visita. Cerchiamo sempre di valorizzarli al meglio, con il make up giusto. In questo, ci aiutano i consigli preziosi dei make up artist, condensati in tutorial davvero molto utili.

Non c’è trucco occhi davvero perfetto senza sopracciglia ben scolpite. Aiutano a definire lo sguardo e alzano i volumi. Soprattutto dopo gli ‘anta’ è importante creare più spazio tra l’occhio e l’arcata, per ottenere un ‘effetto lifting’ naturale.

Le sopracciglia vanno sempre definite e disegnate in base alla forma del viso. E’ la regola d’oro per dare più intensità allo sguardo. A volte, però, si ricorre al fai da te, commettendo degli errori grossolani.

Magari, nel tentativo di aggiustarle proprio come fa l’estetista, capita di esagerare con la pinzetta! Risultato: si ricorre a matite, cere e prodotti in crema per mascherare i buchi, in attesa che le sopracciglia ricrescano.

In questo articolo, vogliamo dare qualche consiglio per far ricrescere le sopracciglia più folte di prima e, soprattutto, più velocemente possibile. Ecco come procedere per avere un risultato soddisfacente.

Se fai così, avrai sopracciglia più folte in poco tempo!

L’uso eccessivo della pinzetta non è l’unica causa del diradamento delle sopracciglia. Ce ne sono altre: allergie, dermatiti atopiche, psoriasi e seborrea. In questi casi, bisogna intervenire con una cura farmacologica e sperare poi che le sopracciglia ricrescano.

Escludendo quindi questi casi limite, ci sono dei rimedi naturali efficaci per stimolare la ricrescita delle sopracciglia. Se anche tu hai questo problema e le hai provate quasi tutte senza avere buoni risultati, non ti resta che tentare con uno di questi prodotti.

LEGGI ANCHE –> Le sopracciglia più adatte in base alla forma del viso: come disegnarle?

Aloe – E’ ricca di enzimi che aiutano a stimolare i follicoli piliferi. Per avere un risultato ancora più efficace, puoi preparare una soluzione a base di aloe e oli essenziali, da applicare 2-3 volte a settimana prima di andare a letto.

– E’ ricca di enzimi che aiutano a stimolare i follicoli piliferi. Per avere un risultato ancora più efficace, puoi preparare una soluzione a base di aloe e oli essenziali, da applicare 2-3 volte a settimana prima di andare a letto. Olio – Occupa un posto d’onore tra i rimedi naturali. Ti consigliamo di preparare una miscela a base di olio di ricino, olio di oliva e olio di mandorle, da applicare sulle sopracciglia ogni sera, prima di coricarti. Questi tre oli sono ricchi di vitamina E, che aiuta ad infoltire e rinforzare le sopracciglia, stimolandone anche la ricrescita.

– Occupa un posto d’onore tra i rimedi naturali. Ti consigliamo di preparare una miscela a base di olio di ricino, olio di oliva e olio di mandorle, da applicare sulle sopracciglia ogni sera, prima di coricarti. Questi tre oli sono ricchi di vitamina E, che aiuta ad infoltire e rinforzare le sopracciglia, stimolandone anche la ricrescita. Uovo – E’ ricco di proteine e, proprio per questo, viene utilizzato sia per rinforzare i capelli che i peli delle sopracciglia. Usa soltanto il tuorlo per preparare una maschera da applicare 2-3 volte a settimana sulle sopracciglia, preferibilmente di sera.

– E’ ricco di proteine e, proprio per questo, viene utilizzato sia per rinforzare i capelli che i peli delle sopracciglia. Usa soltanto il tuorlo per preparare una maschera da applicare 2-3 volte a settimana sulle sopracciglia, preferibilmente di sera. Scrub – Ti sembrerà forse strano ma, farlo più di una volta a settimana, favorisce il ricambio cellulare attivando la circolazione sanguigna e, di conseguenza, stimola la ricrescita dei nuovi peli. Quindi, fai lo scrub anche sulla zona delle sopracciglia, ovviamente utilizzando un prodotto delicato per non irritare troppo la pelle. Puoi provare anche lo scrub al caffè.

– Ti sembrerà forse strano ma, farlo più di una volta a settimana, favorisce il ricambio cellulare attivando la circolazione sanguigna e, di conseguenza, stimola la ricrescita dei nuovi peli. Quindi, fai lo scrub anche sulla zona delle sopracciglia, ovviamente utilizzando un prodotto delicato per non irritare troppo la pelle. Puoi provare anche lo scrub al caffè. Prodotti farmacologici – Sono l’ultima spiaggia! Se vedi che nonostante i rimedi naturali le tue sopracciglia faticano a ricrescere, allora puoi provare a stimolare la zona con un siero a base di flavonoidi e peptidi, che agiscono direttamente sui follicoli favorendo la ricrescita.

Se le tue sopracciglia sono diradate, non disperare! Come vedi ci sono diversi rimedi da provare. Però, come per qualsiasi trattamento, è importante avere costanza. I buoni risultati arriveranno, fidati!.