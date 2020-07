Scrub al caffè per il viso: come prepararlo e utilizzarlo

Il caffè è un ingrediente molto utilizzato nella skincare per le sue proprietà tonificanti e stimolanti. Scopriamo come preparare un ottimo scrub per il viso al caffè e come utilizzarlo.

Il caffè può diventare un eccellente alleato per la bellezza del nostro viso e anche del corpo. Le sue proprietà stimolanti infatti vanno ad agire sull’epidermide come una sferzata di energia, contrastando l’azione dei radicali liberi e stimolando il microcircolo e di conseguenza anche l’ossigenazione dei tessuti.

I fondi del caffè in particolare, possono essere utilizzati per la preparazione di prodotti di bellezza fai da te e naturali, perfetti da utilizzare nella skincare quotidiana. Ecco come preparare un ottimo scrub viso al caffè dalle proprietà stimolanti, addolcenti e idratanti per la pelle.

Come preparare uno scrub al caffè per il viso

Preparare uno scrub al caffè per il viso è davvero semplice e risulterà essere un eccezionale trattamento di bellezza adatto a tutti i tipi di pelle, da poter applicare anche due volte a settimana.

Gli ingredienti per creare questo trattamento dal potere esfoliante, che eliminerà tutte le cellule morte, si possono reperire facilmente ed in modo economico. L’ingrediente fondamentale saranno i fondi di caffè che in questo modo potranno essere riciclati in modo creativo.

A cinque cucchiai di fondi di caffè, si aggiungeranno 6 cucchiai di olio di cocco e un cucchiaino di miele. Dopo aver miscelato tutto in una ciotolina di vetro con un cucchiaino di legno o di plastica, si potrà procedere al trattamento con lo scrub al caffè.

Come applicare lo scrub al caffè sul viso

I fondi di caffè sono un ottima risorsa, soprattutto per la nostra pelle. La dolce abrasione fatta dai granelli di caffè addolcita dall’olio di cocco e dal miele, saranno un eccezionale trattamento di bellezza che farà ritrovare alla pelle la sua naturale luminosità e la sua freschezza. Lo stesso scrub si potrà preparare in quantità maggiore e lo si potrà applicare sul corpo.

Lo scrub si potrà applicare sul viso prelevandone una bella noce e massaggiando il prodotto sul viso, evitando il contorno occhi e labbra, con movimenti circolari. Il massaggio potrà durare fino a due minuti passati i quali, si potrà risciacquare il viso con acqua tiepida tamponandolo poi con un morbido telo di spugna.

Il risultato sarà stupefacente, la pelle del viso apparirà pulita, luminosa e idratata con un solo gesto e con un trattamento di bellezza alla portata di tutti come lo scrub viso delicato allo zucchero.