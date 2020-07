Come utilizzare l’illuminante viso : quale colore scegliere e come applicarlo

L’illuminante viso è un ‘must have’ del makeup, soprattutto in questa stagione in cui riesce ad esaltare i tratti del viso abbronzato in modo perfetto. Scopriamo come utilizzare l’illuminate, quale colore scegliere e come applicarlo.

L’illuminante viso, un prodotto che non può assolutamente mancare nel beauty di ogni donna e che con pochi tratti riesce ad enfatizzare i lineamenti e a rendere l’incarnato omogeneo, luminoso e trasparente.

Perfetto per tutte le donne, si diversifica per formulazioni e anche per tonalità che si sposino perfettamente con la tipologia ed il sottotono di pelle di ogni donna. Scopriamo come utilizzarlo, sceglierlo ed applicarlo in modo corretto.

Come utilizzare l’illuminante viso

Creare dei piccoli tocchi di luce in volto, è il segreto per scolpire i lineamenti del viso assieme all’applicazione di un prodotto dalla tonalità più scura nella tecnica del contouring makeup molto semplice da realizzare. L’illuminante andrà ad enfatizzare alcune parti del viso, come gli zigomi, l’arco di cupido, la fronte in prossimità delle sopracciglia e alcune parti del naso, come la punta ed il ponte.

Anche l’arco sopraccigliare potrà essere enfatizzato da un tocco di illuminante ben sfumato con il resto della palpebra.

Illuminante viso, quale prodotto e quale colore scegliere

L’illuminante viso è un prodotto ormai considerato indispensabile per la riuscita di un makeup e il mercato offre diversi prodotti, adatti ad ogni tipo di pelle. Prodotti in polvere pressata, in polvere libera, in crema e anche liquidi tra cui scegliere.

Per chi ha la pelle grassa, via libera alle formulazioni in polvere, perfette per fare i conti con un eccesso di sebo e facilmente applicabili. Le donne che hanno una pelle tra il normale ed il secco, potranno concedersi un illuminante in crema e anche quelli liquidi di ultima generazione.

Il colore e il sottotono della pelle, saranno fondamentali per la scelta della tonalità dell’illuminante. Tutte le nuances dorate e dal sottotono caldo, saranno perfette per le donne mediteranee con la pelle olivastra, mentre tutte le tonalità più fredde tendenti all’argento saranno perfetto per le donne chiare, con pelle dal sottotono freddo e rosato.



Come applicare l’illuminante viso

Una volta scelta la formulazione più idonea alla propria pelle, si potrà procedere con l’applicazione. Per tutte le formulazioni in polvere pressata o libera, si potranno utilizzare dei pennelli angolati o delle spugnette. Il prodotto andrà applicato in piccoli tocchi e sfumato molto bene.

Per le formulazioni in crema e liquide, si potranno utilizzare delle spugnette di lattice o anche i polpastrelli delle dita.

L’illuminante è un vezzo a cui ormai nessuna donna rinuncia. Sono molti i prodotti che il mercato offre e un buon prodotto si può trovare anche tra i cosmetici low cost. Prima di applicare questo prodotto però si dovrebbe sempre curare molto la skincare quotidiana, per ottenere un’applicazione più omogenea.