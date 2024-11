In vendita, ci sono alcuni dei migliori illuminanti viso che riescono a donare un bellissimo effetto luminoso e radioso alla pelle.

Quando si parla di make-up e beauty routine, ormai non si può non menzionare anche lui: l’illuminante per il viso. Must have, riesce a donare un aspetto luminoso, sano e radioso. In vendita, a questo proposito, esistono diversi illuminanti e trovare il prodotto giusto non è facile come potrebbe inizialmente sembrare.

In polvere, stick, crema o liquido, gli illuminanti donano un effetto naturale a cui è impossibile rinunciare. Scopriamo quali sono i migliori illuminanti per il viso in commercio, per ottenere un effetto luminoso e radioso.

Illuminante Dior Forever Glow Maximer, il migliore illuminante liquido

Il migliore illuminante liquido? L’illuminante Dior Forever Glow Maximer è la scelta migliore in questo senso. A lunga tenuta e dal glow luminoso intenso, questo illuminante Dior è una sorta di concentrato di luce in flacone. Si presenta in sei tonalità diverse, che possono essere scelte in base al tipo di incarnato. La pelle viene illuminata, sprigionando radiosità.

Con una texture fresca e fine, si stende e si sfuma con molta facilità, oltre a idratare e donare una radiosità spettacolare. Questa formula è arricchita da estratto d’iris. L’illuminante Dior Forever Glow Maximer è ideale per un make-up semplice, che dona al viso più luce e freschezza.

Anastasia Beverly Hills Glow Seeker Highlighter, l’illuminante viso vegan su Sephora

Anastasia Beverly Hills Glow Seeker Highlighter è l’illuminante viso adatto anche alle over 50 e disponibile su Sephora. Dalla formula vegan e non testata sugli animali, questa polvere illuminante è davvero irresistibile. Adatto a tutte le tonalità di pelle, è un prodotto raffinato in grado di donare la sensazione di una seconda pelle.

Privo di profumi, talco e parabeni, può essere utilizzato per illuminare viso, occhi, labbra e corpo come décolleté e spalle. Esalta il viso con un tocco di luce e si presenta in un’elegante confezione, in color oro-rosa con specchietto.

Charlotte Tilbury Hollywood Blush & Glow Glide Palette, il miglior illuminante viso low cost

Infine, c’è Charlotte Tilbury Hollywood Blush & Glow Glide Palette, il miglior illuminante viso low cost che garantisce una pelle luminosa grazie alla polvere con texture satinata e dorata. Questo prodotto dona guance rosee e una pelle dall’aspetto sia luminoso che liftato.

Si tratta di una palette imperdibile, con colori dai toni caldi e a lunga tenuta. Che state aspettando a sfoggiare il make-up perfetto come quello delle star? Scoprite anche di più sull’illuminante stick e su come utilizzare l’illuminante viso.