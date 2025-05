Kate Middleton rompe il silenzio su Meghan Markle: la distrugge con una sola frase

Kate Middleton risponde a distanza di anni a Meghan Markle smentendo con i fatti un’affermazione della duchessa del Sussex che aveva fatto scalpore.

La faida tra i membri di maggiore spicco della famiglia reale britannica va avanti ormai da anni e sembra che non vi siano – almeno per il momento – possibilità di una risoluzione. Dopo aver creato lo strappo è lo stesso Harry che ultimamente spinge per un riavvicinamento.

Il membro “ribelle” della Royal Family ha recentemente dichiarato di volersi riavvicinare al padre e di voler passare più tempo in Inghilterra, motivo per cui ha sottolineato come sia fondamentale per lui che si riesca a trovare un accordo per ottenere una scorta sul territorio che consenta a lui, la sua consorte e i suoi figli di sentirsi al sicuro quando si trovano in Gran Bretagna.

Il motivo di questo desiderio non è difficile da immaginare, visto che il padre ha lottato contro il cancro e non è di primo pelo. Lo ha anche specificato lo stesso Harry, dicendo “Non sono quanto tempo ancora avrà a disposizione” e aggiungendo che sarebbe felice di permettergli di conoscere i suoi figli e che questi conoscessero il nonno.

Un’apertura importante che per il momento non ha trovato risposta, probabilmente perché c’è una sorta di diffidenza nei suoi confronti, anche e soprattutto da parte del fratello William e della cognata Kate, i quali sono rimasti scottati dal modo in cui i Sussex hanno deciso di allontanarsi.

Kate smentisce seccamente Meghan Markle: la prova che le dichiarazioni della duchessa non sono veritiere

Proprio in questi giorni la principessa del Galles ha smentito una delle affermazioni di Meghan Markle che la riguardavano. La duchessa del Sussex, nello spiegare il perché si fosse trovata a disagio all’interno del contesto reale ha dichiarato in un’intervista di essersi resa conto di essere una persona profondamente differente.

L’esempio portato era quello del distacco fisico di William e Kate: “Io ero una persona che abbracciava, lo sono sempre stata. Non mi ero resa conto che questo fosse davvero sconvolgente per molti britannici. Ho iniziato a capire che la formalità esteriore si rifletteva anche all’interno“.

A detta di Meghan, dunque, Kate sarebbe una persona che non ama particolarmente il contatto fisico e gli abbracci. Tuttavia di recente i principi del Galles hanno partecipato ad un evento formale tenutosi nel giardino di Buckingham Palace, occasione in cui la Middleton ha smentito con i fatti questa affermazione.

Come mostrato da diversi scatti, Kate non sembra affatto a disagio nell’abbracciare le persone, anzi sembra si tratti di un gesto che le viene estremamente naturale.