Illuminante stick: in polvere o in crema, quale scegliere per un make-up naturale

Che sia cremoso o in polvere, l’illuminante stick dona luminosità al viso per un finish naturale, che esalta zigomi e occhi. Come sceglierlo.

Quando si parla di make-up, uno dei prodotti più amati è l’illuminante in stick. Che sia in polvere o in crema, questo riesce a donare luminosità alla pelle e un aspetto davvero radioso. Alleato indispensabile per la bellezza, è un tipo di trucco pratico e versatile, che riesce a esaltare i punti luce del viso.

L’illuminante è facile sia da applicare che da sfumare. È perfetto per chi è sempre in movimento, per chi desidera un look sofisticato e anche per il make-up quotidiano. Un illuminante stick permette, comunque, di stratificare il trucco al meglio. Ma quale scegliere tra illuminante stick in polvere o in crema? Scopriamolo.

Il migliore illuminante stick

Scegliere il migliore illuminante stick può sembrare una scelta facile, ma quest’ultima va fatta soprattutto in base alle preferenze personali oltre che al tipo di pelle (che è sempre bene tenere in considerazione). In commercio, esistono illuminanti stick dalla consistenza cremosa e un finish luminoso, che donano un effetto naturale. Sono, poi, ovviamente disponibili diverse tonalità e ci sono quelli più o meno semplici da applicare.

Alcuni illuminanti stick fungono anche da correttori e che hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Certamente – come detto – per scegliere, è necessario considerare la propria tonalità di pelle e se si preferisce un finish luminoso, satinato o metallico.

Quale scegliere tra illuminante stick in polvere o in crema?

Ci sono vantaggi e svantaggi sia che si parli di illuminante in polvere che in crema. L’illuminante in polvere è di facile applicazione con un pennello, che permette di sfumarlo e tende a durare a lungo (soprattutto per quanto riguarda le pelli grasse). L’illuminante in crema, invece, ha una finitura più naturale, spesso è idratante e questo lo rende perfetto per le pelli secche ma può, appunto, svanire più velocemente.

In linea generale, un illuminante stick in polvere può considerarsi più adatto a una pelle grassa, oltre che più adatto a make-up sofisticati per intensità e luminosità. Per una pelle secca, invece, l’ideale resta un illuminante in crema in quanto, per l’appunto, idrata e dona un effetto radioso.

Questo è indicato anche per un look naturale e dall’effetto “bagnato”. Avendo, però, una consistenza fluida è bene prestare attenzione a come utilizzare l’illuminante viso in crema: bisogna, infatti, saperlo applicare correttamente, stendendolo con le dita senza renderlo eccessivo.

La formulazione in polvere, quando si parla di illuminante, resta quella preferita dai make-up artist proprio per la possibilità di creare giochi di luce (soprattutto sulla pelle opaca e spenta). Il formato stick, invece, è l’ideale da portare in borsa, oltre che estremamente pratico da utilizzare in punti ben precisi. Infine, non dimenticate di optare per un illuminante del colore più adatto alla vostra carnagione, essendo questo prodotto disponibile in diverse nuance.