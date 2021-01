Se avete la pelle del viso opaca e spenta, questa maschera naturale può davvero regalarvi un epidermide luminosa in pochi minuti. Scopriamo come prepararla.

La pelle necessita di trattamenti quotidiani ma a volte, anche se trattata con i prodotti giusti appare spenta e opaca a causa di abitudini di vita e forse anche perché necessità di essere esfoliata profondamente.

Esistono molti rimedi naturali con cui preparare degli eccezionali trattamenti di bellezza a costo zero ma che regalano ottimi risultati, uno di questi è la maschera illuminante preparata con due semplici ingredienti alla portata di tutti.

La maschera illuminante con caffè e cocco

Una maschera tutta naturale a base di caffè e latte di cocco, perfetta per idratare la pelle in profondità e renderla molto luminosa. Questi ingredienti idratano, rendono morbida e rivitalizzano l’epidermide. Prova anche la maschera viso schiarente al bicarbonato.

Come preparare la maschera di bellezza al latte di cocco e caffè e come applicarla

Per preparare la maschera illuminante al caffè e cocco, avrete bisogno di:

2 cucchiaini di latte di cocco

2 cucchiaini di caffè in polvere

2 cucchiaini di olio vegetale

1 cucchiaino di miele

Per preparare la maschera di bellezza caffè e cocco, si dovranno miscelare due cucchiaini di latte di cocco, che si presenta piuttosto condensato, a cui si aggiungeranno due cucchiaini di caffè in polvere. Il latte di cocco idraterà la pelle in profondità rendendola anche molto luminosa, il caffè rivitalizzerà la pelle esercitando anche una leggera azione esfoliante.

A questi due ingredienti base si aggiungeranno anche due cucchiaini di olio di macadamia, che potrà essere sostituito da altro olio vegetale adatto al tipo di pelle e un cucchiaino di miele che rende la pelle morbida e liscia. Scopri quali sono i migliori oli vegetali da utilizzare se hai la pelle secca.

Miscelare tutto per circa un minuto fino ad ottenere una crema omogenea. La maschera andrà applicata sul viso pulito, perfettamente struccato e asciutto. Si applicherà sul viso con movimenti circolari per effettuare anche l’esfoliazione e si lascerà in posa per circa 10 minuti. Dopo si dovrà massaggiare per altri due minuti prima di essere risciacquata con acqua tiepida.

Questo trattamento di bellezza naturale ed economico potrà essere inserito nella beauty routine settimanale con una coccola che manterrà la pelle idratata, giovane e luminosa.