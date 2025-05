Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso ritorno in studio? Lui si svela

È la domanda che, dopo tutti gli ultimi avvenimenti, si stanno ponendo moltissime persone: l’ex volto (amatissimo) di Uomini e Donne è pronto a ritornare nel programma? Lui dice tutta la verità in merito.

Dopo una straordinaria stagione televisiva, fatta di colpi di scena inaspettati, Uomini e donne si accinge a chiudere i battenti. Le ultime puntate del dating show di Canale 5, infatti, andranno in onda nell’ultima settimana di maggio, trasmettendo quindi la tanto desiderata ed attesa scelta di Gianmarco Steri e le avventure finali dei protagonisti del trono over.

Seppure, quindi, ci sia ancora da vedere in queste ultime puntate di Uomini e donne, sono già tantissime quelle persone che non vedono l’ora di avere qualche anticipazione sulla prossima stagione. Se da una parte, infatti, c’è chi non vede l’ora di sapere se ritornerà Gemma Galgani, dall’altra c’è chi si chiede se ci sarà qualche ‘graditissimo’ ritorno.

In questi ultimi giorni, ad esempio, sta facendo parecchio chiacchierare un ex volto del programma, recentemente uscito mano a mano con una dama. Da quanto affermato dal diretto interessato, sembrerebbe che la sua storia d’amore non stia andando per il verso giusto, ma che già adesso stia vivendo una fase di stallo.

L’ex volto di Uomini e Donne è pronto a ritornare nel programma? Spuntano le prime anticipazioni

Proprio recentemente, è andata in onda a Uomini e donne l’uscita di scena di Giuseppe e Rossana. Dopo aver dichiarato al centro studio di essere innamorato di lei, il cavaliere siciliano si è fatto anima e coraggio ed ha chiesto alla donna di uscire dal programma insieme. Lei, dal canto suo, ha accettato di buon grado, dichiarando di essere pronta a vivere una storia con lui.

A distanza di pochissime settimane dal loro ‘addio’ al programma, però, sembrerebbe che le cose tra di loro non stiano procedendo per il meglio. Anzi, come confermato dai diretti interessati a Lorenzo Pugnaloni, pare che i due stiano già vivendo una (brutta) crisi. I motivi di un tale allontanamento, purtroppo, non sono stati svelati, ma sembrerebbe che Giuseppe e Rossana siano oggi più distanti che mai.

Chi si chiede, a questo punto, se l’ex cavaliere di UeD sia pronto a ritornare in tv, riceverà una brutta notizia perché non ne ha assolutamente intenzione. A confermarlo, è stato il diretto interessato ad alcuni fan che lo hanno incontrato in un centro commerciale. “Cercherò la fidanzata fuori”, avrebbe detto il fisioterapista messinese. Sarà davvero così?