Simona Ventura non le ha di certo mandate a dire, pronunciando parole al vetriolo contro Barbara d’Urso e Mara Venier, le regine indiscusse della domenica in tv.

Simona Ventura è senza dubbio uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. La conduttrice è amata dai telespettatori non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua schiettezza in quanto non si è mai nascosta dietro ad un dito. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Simona non si è di certo risparmiata e quando il suo interlocutore le ha chiesto se preferisce guardare i programmi di Mara Venier o Barbara d’Urso, lei ha risposto con coraggio, senza usare frasi buoniste per addolcire la pillola.

Dopo di tutto non è di certo un mistero che tra la Ventura e le sue due colleghe non scorra buon sangue ed oggi sembra che le cose non siano affatto cambiate tra loro.

Simona Ventura, la stoccata a Barbara d’Urso e l’elogio a Maria De Filippi

Simona Ventura, che a breve dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani per condurre un programma in coppia con Paola Perego, non le ha di certo mandate a dire quando il suo interlocutore le ha chiesto se preferisse guardare le trasmissioni condotte da Barbara d’Urso, che di recente ha fatto una dolorosa confessione, o Mara Venier, rispondendo che tra le due preferisce la pizza.

Una risposta piuttosto strana la sua, ma che sicuramente lascia poco spazio all’immaginazione del pubblico del piccolo schermo. Tanto da farlo intuire che non ha alcuna intenzione di scegliere tra le due o di guardare un progetto da loro realizzato. Segno che durante gli ultimi tempi i rapporti tra loro non sono affatto migliorati. Simona, nonostante non apprezzi le regine della domenica, sembra essere di tutt’altro parere tra le due conduttrici del Sabato sera. Ovviamente ci riferiamo a Maria De Filippi e Milly Carlucci.

“Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta“ ha risposto la Ventura, sottolineando come stimi, in questo caso, entrambe le sue colleghe. “Diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa” ha concluso, non volendosi sbilanciare su nessuna delle due, in quanto le ritiene sicuramente due professioniste del settore. Lo stesso pensiero sembra condividerlo anche il pubblico, visto che da anni sono al timone dei colossi delle reti su cui lavorano.

Simona Ventura contro Barbara d’Urso e Mara Venier non le ha di certo mandate a dire, ma le due sceglieranno di rispondere a tale dichiarazione o preferiranno sorvolare il tutto? Staremo a vedere.