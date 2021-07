Simona Ventura si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, perdendo le staffe: “Vi dovete vergognare, pezzenti!”

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e non è difficile capire il motivo del suo successo, visto che durante il corso di questi anni non si è mai nascosta dietro un dito, rivelando sempre ciò che pensa anche al costo di risultare scomoda. Per questo motivo, la conduttrice nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto in Sardegna.

La regione, purtroppo, è stata colpita da un terribile incendio e sembra che a scatenare il tutto non sia stato soltanto merito del terribile caldo che ha colpito in questo periodo il bel paese, ma anche lo sconsiderato gesto di qualche piromane. Per questo motivo Simona Ventura si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram, commentando quanto è accaduto in Sardegna.

Incendio in Sardegna, Simona Ventura indignata: il duro sfogo

La conduttrice non si è di certo risparmiata, attaccando duramente, e con giusta ragione, chiunque abbia dato vita all’incendio visto che ha dato vita a danni irreparabili non solo per l’ambiente ma anche tutte quelle persone che hanno perso il lavoro perché hanno visto il terreno che erano soliti coltivare bruciare via.

“Vi dovete vergognare!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti” ha esordito la ventura sul suo profilo Instagram. “Orrendi piromani, che siate maledetti” ha aggiunto una furia. “Sardegna mia che ti hanno fatto“ ha poi concluso amara.

La causa di tale incendio, almeno per il momento, non sembra essere ancora del tutto confermata ma la Coldiretti, la più grande associazione di rappresentanza e assistenza per tutto ciò che riguarda l’agricoltura italiana, come riporta TGCom, rivela un importante dato: “Se certamente il divampare delle fiamme nella macchia mediterranea è favorito dal clima anomalo con alte temperature e afa, a preoccupare è l’azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente” ha dichiarato il portavoce dell’associazione, rivelando un’amara verità che nessuno avrebbe voluto sapere visto che tutto questo si sarebbe potuto evitare perchè causato spontaneamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura su Instagram ha difeso la sua amata Sardegna e tutti i suoi abitanti che in queste ore stanno vivendo il loro peggiore incubo trasformatosi in un’amara realtà. Anche Stefania Orlando, sul suo account social, ha voluto far sentire la sua vicinanza agli abitanti della regione e si spera che con la loro sensibilizzazione su quanto accaduto si possa presto fornire concreti aiuti a tutti i cittadini sardi.