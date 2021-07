Simona Ventura in costume: la passeggiata in riva al mare infuoca il web

Simona Ventura si è mostrata come non mai sui social, lasciandosi andare ad un’inedita confessione su questo periodo.

Simona Ventura, dopo una stagione televisiva intensa, ha scelto di godersi qualche giorno di relax al mare. Portando con sé, seppur in maniera virtuale, i suoi fedeli sostenitori. La conduttrice più amata del piccolo schermo degli italiani ha scelto di pubblicare su Instagram uno scatto che la immortala in costume, lasciando senza parole che non hanno potuto fare a meno di apprezzare tutta la sua bellezza e non solo.

La Ventura, oltre a mostrare i luoghi delle sue vacanze, si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione, rivelando che mai avrebbe potuto di poter vivere un momento del genere fino a poco tempo fa.

Simona Ventura incanta il web e svela: “Non lo avrei mai detto”

Simona Ventura sui social ha sfoggiato fisico da fare invidia ad una ventenne perché nonostante gli anni passino, ma questo purtroppo accade per tutti, è sempre più bella e in forma che mai e i suoi fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di apprezzare il contenuto da lei fornito sul web.

“Mai avrei detto solo un mese fa che sarei riuscita a respirare a pieni polmoni così presto la brezza del mare” ha confidato la conduttrice sul noto social fotografico. “Naturalmente la mascherina è sempre con me“ ha subito chiarito, onda evitare inutili polemiche sul suo conto. “Non abbassiamo la guardia e batteremo il nostro nemico invisibile!!” ha poi suggerito ai suoi fedeli sostenitori che la seguono anche sul web oltre che in tv. “Ps : il costume è ‘vecchio’ ma sono da sempre a favore della #sostenibilità 😏 . Presto anche qualcuno ‘nuovo‘” ha poi concluso, facendo riferimento al costume che ha scelto di sfoggiare sui social.

Simona Ventura su Instagram ha lasciato con il fiato sospeso i suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare.