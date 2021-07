Stefania Orlando sgancia la bomba | Paura per Emma Marrone | De Martino resta in mutande

Stefania Orlando non si trattiene sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip mentre Stefano De Martino resta letteralmente in mutande.

Stefania Orlando non ha alcuna intenzione di restare in silenzio. Per questo motivo nelle scorse ore, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio rivelando succose indiscrezioni in merito alla prossima edizione, che dovrebbe andare in onda salvo imprevisti durante i primi giorni di settembre, del Grande Fratello Vip. Edizione che ospiterà una sua collega che non ha preso molto bene la sua scelta di non invitarla al matrimonio con Simone Gianlorenzi, tanto da bloccarla da tutti i suoi profili social. Ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Stefania Orlando sul Grande Fratello Vip mentre l’ex tronista fa chiarezza su Giovanni Ciacci

Da Stefania Orlando a Jessica Antonini il passo è breve. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con Davide Lorusso, sembrerebbe aver messo gli occhi sull’ex corteggiatore di Giovanna Abate, ma quest’ultimo è impegnato con le riprese di Temptation Island. Come avrà reagito lui?

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese, proposta proibita prima della nascita di Luna Marìe. La reazione di Belen

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino, il cuore torna a battere: Madre Natura al posto di Belen, che spettacolo!

Restiamo in tema Uomini e Donne con Mariano Catanzaro. Quest’ultimo, dopo le recenti paparazzate che lo hanno immortalato al fianco di Giovanni Ciacci, ha voluto fare chiarezza rivelando i suoi interessi fisici e sentimentali. Passiamo poi a Stefano De Martino che ha mandato in tilt gli utenti della rete mostrandosi completamente in mutande. E’ così che l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi lavora in modalità smartworking.

La comitiva con cui vorremmo uscire tutte le sere. 🎉

Le audizioni di #XF2021 arrivano a settembre su @SkyItalia e @NOWTV_It pic.twitter.com/l9SgOEQ0hI — X FACTOR (@XFactor_Italia) July 1, 2021

Da Stefano De Martino passiamo alla sua ex fidanzata: Emma Marrone. La cantante, sui suoi profili social, si è immortalata mentre era intenta a superare, forse senza tanto successo, la sua più grande paura. Siete curiosi di scoprire quale? Non vi resta che seguire il servizio di oggi.