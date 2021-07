Lorella Cuccarini allarga ancora la famiglia: il tenero annuncio – Foto

Lorella Cuccarini dopo il ruolo di insegnante ad Amici 20 è pronta ad allargare la sua famiglia: il tenero scatto emoziona il web.

Lorella Cuccarini si sta godendo qualche momento di relax dopo la fine dell’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi, che l’ha vista indossare per la prima volta sul piccolo schermo degli italiani i panni di insegnante di danza. Quest’esperienza si è conclusa nel migliore dei modi. Tant’è che la nota showgirl è riuscita a farsi conoscere, ed ad apprezzare, anche da un pubblico giovanissimo con cui magari prima non aveva avuto modo di potersi confrontare.

Complice del suo successo nella scuola più famosa d’Italia, probabilmente, anche l’alleanza con Arisa, che ha debuttato anche lei come insegnante di canto, e la continua guerra con la collega di danza classica, Alessandra Celentano. Lorella, però sta raccogliendo i frutti del suo successo e nelle scorse ore su Instagram ha annunciato di aver allargato la sua famiglia in quanto la “mamma chioccia” è pronta ad accogliere ben 3 nuovi figli.

Amici 20: Lorella Cuccarini riabbraccia i suoi allievi dopo il serale – LA FOTO

Lorella Cuccarini ha pubblicato sul noto social fotografico uno scatto che in poco tempo ha fatto il giro della rete. La foto in questione, non è difficile capirne il motivo del suo successo, la mostra per la prima volta, dopo la fine dell’esperienza fatta ad Amici 20, insieme ai suoi tre allievi. Quelli che con le unghie e con i denti ha difeso durante tutto il percorso della fase serale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

“Mamma chioccia alla riscossa!” ha esordito la showgirl su Instagram, mostrando fiera la foto che la ritrae al fianco di Rosa Di Grazia, Martina Miliddi ed Alessandro Cavallo . “Troppo bello ritrovarci tutti insieme” ha poi aggiunto, felice al settimo cielo di averli ritrovati anche dopo la fine del contesto televisivo in cui si trovavano.

Dopo di tutto la Cuccarini non ha mai fatto mistero che anche dopo la fine del talent show di successo di canale 5 lei ci sarebbe stata per i suoi allievi e così è stato. Lo scatto, infatti, in breve tempo è diventato virale e non è sfuggito nemmeno agli altri protagonisti dello show, come ad esempio al cantante Raffaelle, che entusiasta ha commentato la fotografia in questione, e il ballerino professionista Umberto.

Lorella Cuccarini dopo Amici 20 ha mantenuto la promessa fatta ed ha riabbracciato i suoi allievi su cui ha sempre puntato e creduto durante la sua esperienza da insegnante.