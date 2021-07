Amici, la famiglia si allarga: nonna a 44 anni, emozione per Maria

La famiglia di Amici di Maria De Filippi si allarga di nuovo: l’ex ballerina è diventata nonna per la prima volta a 44 anni. Ecco di chi si tratta

La famiglia di Amici di Maria De Filippi si allarga ancora una volta, stavolta perché l’ex ballerina Maria Zaffiro è diventata nonna per la prima volta e ancor prima di compiere 44 anni. La figlia Chiara ha partorito un maschietto di nome Leonardo: “Ti ama già immensamente”. Maria ha dichiarato di non smettere mai di lavorare per fare solo la nonna.

Maria Zaffiro nonna a 44 anni: è nato Leonardo

Maria Zaffino, la prima ballerina professionista del talent show di canale 5 ha ammaliato tutti con le sue danze e le sue capacità. Adesso l’ex ballerina di Amici sta per intraprendere un nuovo percorso nella sua vita, quello di diventare nonna.

La ex ballerina professionista di Amici infatti festeggia su Instagram l’arrivo del suo nipotino Leonardo, nato dalla figlia Chiara e dal suo compagno Alessandro. “Benvenuto Leonardo, nonna già ti ama follemente”, ha scritto la Zaffino, oggi insegnante che gestisce una scuola di danza a Roma. La giovanissima neo nonna ha preferito non pubblicare ancora immagini del bebè. Ma solo uno sfondo neutro con un testo:

Leonardo è arrivato e ha riempito di gioia tutta la famiglia. Ma prima del suo arrivo, nonna Maria ha confessato che non è stato semplice:

“All’inizio l’ho presa un po’ così. Poi, più passavano i giorni e più mi sentivo felice, è stata una delle notizie più belle del 2020. Adesso mi rendo conto che più si avvicina la data (mancano nemmeno dieci giorni) mi sale l’ansia. Vedo mia figlia sempre piccola, vorrei che non soffrisse, che tutto andasse per il meglio. Ho più ansia io di lei! Però non vedo l’ora che Leonardo arrivi. Se continuerò a lavorare? Sì, perché mia figlia vuole questo, non vorrebbe mai vedermi fare la nonna 24 ore su 24. Finché ne avrò le forze continuerò a insegnare e a girare l’Italia”.