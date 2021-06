Amici, la ballerina più amata nonna a 44 anni: l’annuncio che lascia senza fiato

Amici ha lanciato numerosi personaggi, amatissimi dal pubblico. Uno di questi ha appena annunciato che a breve sarà nonna!

Amici di Maria De Filippi, durante il corso di questi anni in cui è in onda, ben 20, ne ha lanciati di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che nonostante non facciano più parte del piccolo schermo degli italiani continuano ad avere un posto speciale nel cuore di tutti i telespettatori. E’ il caso di Maria Zaffino, la prima ballerina professionista del talent show di canale 5.

Tutti sono rimasti incantanti almeno una volta nella vita mentre la si vedeva ballare al centro dello studio, da sola, per mostra al pubblico le coreografie realizzate dagli insegnanti, o in coppia con gli allievi, che dovevano dimostrare tutte le loro abilità durante la messa in onda dello show. Da qualche tempo, però, Maria non fa più parte dello show, ma non ha mai smesso di ballare perché ha una scuola di danza tutta sua ed al settimo cielo con Michele Maddaloni, ex concorrente del programma, con cui è scoppiato l’amore e della loro relazione sono nate ben due figlie. Una di loro, infatti, ha scoperto di essere incinta ed ha riempito di gioia la ballerina che ha comunicato tutto sul suo profilo Instagram.

Maria Zaffino di Amici diventa nonna: sua figlia è incinta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mari 💓 Sorridere sempre 💓☀️ (@mariazaffino77)

Maria Zaffino, nelle sue Instagram Stories, non ha potuto fare a meno di comunicare al grande pubblico della rete, che nonostante sia sparita dal mondo del piccolo schermo continua ancora a seguirla con affetto, che tra qualche tempo è pronta a diventare nonna del suo primo nipote o nipotina.

“37esima settimana amore di mamma” ha scritto Maria Zaffino di Amici su Instagram, pubblicando nella sezione dedicata alle stories uno scatto che ritrae sua figlia sfoggiare fiera il suo pancione. “Nonna ti aspetta a braccia aperte” ha poi aggiunto felice come non mai. Ovviamente, dopo la pubblicazione di tale notizia, non sono mancati gli auguri degli utenti della rete, che si sono complimentati con lei per questa bella notizia e sono convinti che Maria riuscirà ad essere una bravissima nonna.

Una notizia che ha sconvolto la sua vita, in senso assolutamente positivo, e che è stata pronta a volerla condividere con il suo fedele pubblico che non ha potuto fare a meno di esultare insieme a lei e che ancora spera in un ritorno nella scuola di Amici, quel programma che le permise di diventare popolare sul piccolo schermo.

Maria di Amici diventerà nonna e chissà se al nipotino, o nipotina, in arrivo racconterà le sue gesta nella scuola più famosa d’Italia.