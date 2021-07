Hai voglia di un dolce diverso dal solito e che sia anche fit? La crema di avocado potrebbe essere la scelta giusta.

Quando si ha voglia di gustare qualcosa di diverso e si è al contempo a dieta, le possibilità non sono poi tante. Con un po’ di fantasia e tanta voglia di provare, però, anche cibi solitamente pensati per altri tipi di consumo possono far ottenere dei grandi risultati. Un esempio? Con l’avocado è possibile ottenere una morbida crema dolce, super buona e al contempo fit e salutare.

Una crema che una volta provata non si potrà non amare, sopratutto se si amano i dolci e si è ghiotte di cioccolato. Scopriamo quindi come prepararla e perché questa crema sembra piacere a tutti.

La crema di avocado fit e sana. Ecco com’è fatta e come si prepara

Per realizzare la crema dolce di avocado servono solo tre ingredienti base che sono l’avocado (che deve essere ben maturo), il cacao e un dolcificante a proprio gusto che può essere a scelta tra l’eritritolo, il tic o ciò che si usa di solito.

Per realizzare la crema, si mescola il tutto fino a far amalgamare per bene gli ingredienti e, una volta, pronto si mette in frigo a riposare. Facile, no?

Volendo, il cacao amaro si può sostituire con del cioccolato fondente, purché sia almeno al 75%. In questo modo, unendo il cioccolato precedentemente sciolto, la crema sarà ancora più saporita e cremosa.

Quanto al come gustarlo, i modi non mancano di certo. La crema di avocado è infatti perfetta per essere gustata da sola come un dolce al cucchiaio ma anche in mille altri modi, uno diverso dall’altro. Si presta, ad esempio, anche ad essere spalmata su una fetta di pane tostato integrale, ad accompagnare della frutta e a guarnire crepe o pancake per donare loro un gusto più particolare ma al contempo leggero.

Al contempo può diventare il ripieno di una torta integrale o di piccole brioche da realizzare in casa. E se si ama lo yogurt greco la si può mescolare ad esso per ottenere un gusto nuovo da sperimentare al mattino.

Un modo sicuramente sano per gustare qualcosa che sarà sia dolce che ricca di proprietà benefiche, ovvero quelle del cioccolato e quelle dell’avocado. Davvero un bel modo per concedersi uno spuntino goloso, no?