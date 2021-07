Sudare dopo la doccia è un inconveniente molto comune! Non si fa in tempo neppure a togliere l’accappatoio che, la pelle, è già sudata ed appiccicosa. Ecco cosa accade al nostro corpo!

Con l’inizio della bella stagione le temperature aumentano ed è piacevole trascorrere più ore all’aria aperta, facendo delle belle passeggiate, un po’ di esercizio fisico etc. Tutto diventa però più faticoso quando arriva il gran caldo; anche solo andare al supermercato può risultare molto pesante.

Ogni anno gli esperti dispensano consigli preziosi su come affrontare l’emergenza caldo. Raccomandano di bere di più, almeno 2 litri d’acqua al giorno, di curare meglio l’alimentazione, privilegiando il consumo di cibi ricchi di vitamine, fibre e sali minerali. C’è poi l’immancabile appello, rivolto soprattutto ad anziani e bambini, a restare a casa nelle ore più calde.

Per fronteggiare la calura estiva non mancano i rimedi della nonna! Uno di essi suggerisce di prendere un asciugamano di canapa ed immergerlo in una bacinella di acqua fredda, nella quale diluire un po’ di succo di limone o qualche goccia di aceto bianco (oppure di mele). Fatto questo, l’asciugamano va piegato in quattro e passato su tutto il corpo, partendo dai piedi. La sensazione di sollievo è immediata!

Il rimedio più comune per rigenerarsi subito resta però la doccia. Quando fa molto caldo, ne facciamo anche 2-3 al giorno. Spesso, però, il corpo reagisce in modo un po’ strano, ovvero sudando già pochi minuti dopo la doccia. Ma come è possibile?

Sudare dopo la doccia: il punto sulle cause e i rimedi

Sudare dopo la doccia è un inconveniente tanto fastidioso quanto comune. Una reazione del corpo davvero strana per la quale, però, c’è una spiegazione. Te la sveliamo noi!

La sudorazione è un meccanismo fisiologico di estrema importanza per la termoregolazione. La temperatura corporea media è di 37 °C ma, in condizioni particolari di sforzo, stress, umidità e, soprattutto, con il gran caldo, può aumentare. Ed ecco che allora si suda per sottrarre calore al corpo.

La cosa che più colpisce è che si possa sudare anche durante la doccia o subito dopo. E’ un fenomeno molto comune, soprattutto fra quelli che praticano attività sportive. La spiegazione è semplice: il processo di sudorazione iniziato prima della doccia non si può arrestare a comando. Inoltre, l’uso dell’acqua calda, induce in errore i recettori della pelle, che si ‘convincono’ che la sudorazione sia ancora necessaria. Ecco perché sudiamo nel box doccia!

Invece, sudare al termine della doccia dipende dal fatto che, nel bagno, si crea una cappa di vapori e umidità, che induce il corpo a sudare per raffreddarsi. Non bisogna mai dimenticare che, il nostro organismo, mette in campo una reazione precisa per ogni stimolo esterno che riceve.

Ecco alcuni consigli pratici da seguire per non sudare ancora di più con la doccia.

Se si è ancora accaldati, meglio aspettare un po’ prima di entrare nel box doccia. Conviene restare nudi per qualche minuto, per accelerare il processo di evaporizzazione e il conseguente raffreddamento del sangue. E’ utile miscelare bene l’acqua. Bisogna variare la temperatura abbassandola man mano, per ‘abituare’ il corpo e permettere così alla sudorazione di cessare naturalmente.

Se anche tu sudi spesso durante e dopo la doccia, ora sai come fare per risolvere il problema. Il risultato sarà più che soddisfacente, fidati di noi!