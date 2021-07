Stefano Sala ha commentato la sua assenza a Tale e Quale Show, lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a Pierpaolo Pretelli.

Stefano Sala, è ormai ufficiale, non farà parte del cast di Tale e Quale Show, annunciato qualche giorno fa da Carlo Conti sul suo profilo Instagram. In molti però, dopo l’annuncio del conduttore, hanno chiesto maggiori spiegazioni al bel modello sulla sua assenza all’interno del cast di quest’anno e lui non si è di certo risparmiato, affermando che non crede che il programma di successo di Rai 1 sia adatto a lui. Il motivo?

Secondo l’ex di Dayane Mello, il programma sarebbe l’ideale da fare verso la fine della propria carriera e non all’inizio o all’apice. In quanto, proponendo imitazioni di artisti affermati, non darebbe modo al pubblico di cogliere l’essenza dei suoi partecipanti. Per questo motivo ritiene che sia uno show a cui prendere parte a fine carriera e non quando si prova ad emergere. Agli utenti della rete queste affermazioni non sono affatto piaciute e sono sembrate essere una vera e propria frecciata a Pierpaolo Pretelli, che è stato confermato all’interno del cast. Il motivo?

Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli punto da Stefano Sala? Il gossip

Pierpaolo Pretelli sta da poco provando a farsi strada nel mondo della musica, tant’è che di recente ha pubblicato anche il suo singolo estivo, scritto dal rapper Shade, L’estate più calda. Quindi si trova all’inizio del suo percorso nel mondo della musica e Stefano Sala non prendere mai parte ad un programma come Tale e Quale Show ad inizio carriera. Una becera coincidenza? Probabilmente sì, anche se gli utenti della rete più attenti hanno associato a queste parole le recenti indiscrezioni che vedrebbero il bel modello aver chiuso ogni rapporto di amicizia con Giulia Salemi, a cui un tempo era molto legato.

“Perché credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera“ ha esordito Stefano, rispondendo a chi gli chiedeva il motivo della sua assenza nel cast di quest’anno. “E non credo sia un programma adatto a me“ ha poi aggiunto. “Nel senso: sei mascherato, devi imitare la voce di altri, preferisco farlo più avanti” ha poi concluso e queste sue parole, nonostante non abbia fatto nomi, agli utenti del web sono sembrate essere una stoccata nei confronti dell’ex velino moro di Striscia La Notizia.

Anche se da diverso tempo, ormai, il nome di Stefano Sala è spesso associato a Tale e Quale Show. In quanto si mormorava che avesse più volte fatto il provino per prendere parte al progetto.