Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sui rispettivi profili social, hanno confidato ai loro fedeli sostenitori di aver avuto un imprevisto e di star vivendo un momento critico.

Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser hanno deciso di viversi qualche momento di relax, scegliendo una tranquilla gita in barca. Purtroppo però le cose non sono andate come speravano e i due si sono ritrovati a dover fare i conti con un piccolo imprevisto. Che cosa è successo?

La sorella minore di Belen Rodriguez e il suo compagno avrebbero dovuto raggiungere, con l’imbarcazione in cui si trovavano, il porto ma purtroppo ciò non è stato possibile a causa del mare grosso. La coppia, quindi, è stata costretta a restare in barca fino a quando la situazione non tornasse di nuovo favorevole per un’eventuale imbarcazione.

Fortunatamente però i due non si sono di certo persi d’animo e dopo aver aggiornato i loro fedeli sostenitori, hanno affrontato la situazione con il sorriso sulle labbra. Ricordando l’esperienza di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, che si è conclusa soltanto qualche settimana fa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez bloccati in mare. Lui: “Modalità Isola”

Fortunatamente, nonostante l’imprevisto per Cecilia e Ignazio, il tutto si è concluso nel migliore dei modi e sono riusciti a raggiungere la terra ferma. In quanto poco dopo il loro annuncio sui social, la situazione è tornata di nuovo sotto controllo, ma come anticipato i due non hanno potuto fare a meno di ricordare la precedente esperienza di lui, ma non solo. Anche la sorella di Belen, come gli utenti della rete più informati ricorderanno bene, ha vissuto l’avventura dell’isola dei Famosi. Un’altra esperienza di vita che li accomuna insomma.

“Mangeremo un po’ di pesce crudo” ha esordito la bella modella argentina, provando ad affrontare la situazione con il sorriso sulle labbra. “Visto che ormai Ignazio ha imparato a farlo” ha aggiunto, facendo riferimento all’esperienza in finale al reality show di canale 5.

“Momento critico, il mare grosso. Stiamo cercando di scendere, ma purtroppo siamo bloccati qui“ ha invece raccontato Ignazio, che di recente ha spiazzato i followers mostrando un conto salatissimo da pagare al ristorante. “Tra la spiaggia e il mare” ha aggiunto prima di fare accenno anche lui al programma condotto di recente da Ilary Blasi. “Modalità isola on. Vi aggiorneremo a breve” ha concluso.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno di certo trascorrendo un’estate noiosa, ma tutto è bene ciò che finisce bene: i due sono riusciti a raggiungere la terra ferma sani e salvi.