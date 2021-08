Pelle collo e décolleté più tonica? 6 astuzie per un risultato pazzesco

Prova questi trucchi per avere la pelle di collo e décolleté più tonica e fresca. In poco tempo avrai buoni risultati e ti sentirai più sicura allo specchio.

Il tempo che passa lascia i suoi segni sulla pelle. Le parti del corpo più esposte all’invecchiamento sono mani, viso, collo e décolleté, tutti punti di massima femminilità. La pelle diventa meno tonica e compatta, compaiono le prime rughe e macchie e, l’incarnato, diventa più spento. Lo specchio non fa sconti a nessuno!

La pelle andrebbe nutrita sempre con regolarità, seguendo una corretta skincare routine. Non devi aspettare che compaiano le prime rughe per intervenire. La parola d’ordine è prevenzione!

Detersione, lavaggio e idratazione sono tre step fondamentali in ogni beauty routine. Pensare al viso va bene, ma bisogna prendersi cura anche delle pelle di collo e décolleté, due zone troppo spesso trascurate!

La pelle di collo e décolleté è molto fragile ed invecchia prima di quella del viso. Per questo è necessario darle cure attente e specifiche, non solo ricorrendo a trattamenti costosi di chirurgia estetica, ma soprattutto con un programma di bellezza quotidiano.

Ecco tutti i segreti per mantenere collo e décolleté più giovani e tonici.

Pelle collo e décolleté più tonica in soli 6 step!

Vediamo cosa si può fare, concretamente, per avere la pelle di collo e décolleté più tonica, fresca e compatta. Ecco 6 buone pratiche da seguire per avere risultati soddisfacenti in poco tempo.

I cosmetici adatti – Se sei giovane, puoi usare quotidianamente creme idratanti con filtri di protezione solare. Va bene anche quella da giorno che usi per il viso, applicata anche su collo e décolleté massaggiando delicatamente. Se sei over 50, allora scegli dei prodotti con formulazione specifica anti-age. Hanno proprietà idratanti, tonificanti, antimacchie, ristrutturanti e, inoltre, contengono ottimi filtri anti-UV. Il gommage – Per migliorare la pelle, che si tratti di viso, collo o décolleté non devi dimenticare mai il gommage! In sostanza si tratta di esfoliare la pelle 1-2 volte a settimana, per rimuovere le cellule morte e stimolare la microcircolazione. In alternativa al gommage, puoi esfoliare la pelle anche con uno scrub fai da te. Risultato: collo e décolleté saranno più lisci e luminosi! L’importanza del reggiseno – Devi sostenere il tuo seno con il reggiseno adatto, per evitare che le fibre di elastina si rovinino più velocemente, facendo apparire la pelle grinzosa e increspata. Quindi, utilizza sempre un reggiseno appropriato e della misura giusta. Il make up – Può aiutarti a nascondere le imperfezioni di collo e décolleté. Come? E’ semplice! Devi stendere un velo di fondotinta da scegliere nella nuance più vicina al tuo incarnato. In alternativa, puoi usare una BB cream anti-imperfezioni, adatta per rendere più omogeneo il colore della pelle, senza però appesantirla troppo. L’abbigliamento – Se pratichi sport, indossa soltanto reggiseni che tengano ben frenato il seno durante l’attività fisica. Gli esercizi giusti per rassodare collo e décolleté – Ecco il primo, da fare tutti i giorni, almeno 5 volte di seguito. Poggia il gomito su un piano non troppo alto. Porta un pugno ben stretto sotto il mento e prova ad aprire la bocca, opponendo resistenza. Sentirai una leggera tensione: è il muscolo che lavora e si tonifica! Ecco il secondo esercizio, da fare ogni volta che vuoi. Rotea la lingua fino al centro del palato. Mantienila in questa posizione per 5-6 secondi poi lasciala. Questo esercizio ti aiuterà a rassodare la zona sotto il meno.

Metti in pratica questi consigli e non dovrai più preoccuparti di nascondere il tuo collo con foulard e collane! Con impegno e costanza avrai buoni risultati in poco tempo. Provare per credere!