Ignazio Moser, il pranzo con Cecilia finisce male: conto in banca svuotato

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in vacanza a Ibiza si concedono un pranzo che lascia sotto shock: il conto ha decisamente troppi zeri.

Le vacanze sono vacanze, si sa, e così ci si concede senza dubbio qualche lustro extra che, altrimenti, non caratterizzerebbe certo la nostra quotidianità.

Proiettate tutto ciò nel mondo vip e capirete come si possa raggiungere facilmente un budget vacanza da capogiro.

Lo sa bene Ignazio Moser che, a Ibiza con la sua Cecilia, si è visto presentare al ristorante un conto a tre zeri, di quelli capaci di svuotare un conto in banca (anche se forse non il loro).

Ignazio Moser, il pranzo con Cecilia Rodriguez porta un conto da capogiro

Le critiche, nemmeno a dirlo, si sono abbattute sulla coppia come una tempesta.

La cifra esorbitante in un momento così delicato per l’economia italiana, con tante famiglie in ginocchio anche a causa della pandemia, ha scatenato i followers:

“È uno schiaffo alla miseria”

“Che caduta di stile mostrare il conto”

“Una poracciata”

Ignazio Moser ha deciso di rimanere in silenzio ma poi la tempesta lo ha sommerso e per risalire ha dovuto dire la sua:

“Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino“

Spiegazione un po’ particolare, dobbiamo ammetterlo, ma chi siamo noi per dubitare della sincerità dell’ex ciclista?

Del resto nel video si sente distintamente un “paghi tu?” rivolto all’ex calciatore Nicola Ventola e la cosa avvalorerebbe la teoria dello scherzo.

Non sappiamo se Ventola abbia riso e se il resto del gruppo si sia unito alla ilarità collettiva ma quel che appare certo è che a ridere non sia stato il popolose web, decisamente poco convinto anche dalla spiegazione fornita da Moser che è apparsa un po’ come un arrampicarsi sugli specchi.

Voi che ne dite, credete alla teoria della burla o siete del club “Ignazio non prenderci in giro”? A voi la scelta.