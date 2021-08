Kikò Nalli è ancora innamorato di Tina Cipollari? Lui ha rotto il silenzio rivelando che invece della sua ex pensa soltanto a Lei!

Kikò Nalli nelle scorse ore è stato al centro del gossip. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso è stato il protagonista di alcune dichiarazioni rilasciate da Ambra Lombardo, con cui ha avuto una relazione in passato. Ambra ha confidato al grande pubblico di essere convinta che Kikò, nonostante abbia concluso da qualche tempo il suo matrimonio con Tina Cipollari, sia ancora innamorato di lei.

L’hairstylist però non ci sta e sul suo profilo Instagram ha scelto di replicare alle dichiarazioni della sua ex, rivelando che lui non prova più nulla per la madre dei suoi figli e che in realtà il suo cuore batte per un’altra.

Kikò Nalli dopo Tina Cipollari: “Nel mio cuore ho un’altra persona”

Kikò Nalli, dopo le recenti dichiarazioni della sua ex, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni, tenendo a ribadire ancora una volta che tra lui e la storica opinionista di Uomini e Donne non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. In quanto entrambi hanno rispettivamente voltato pagina. Lei, infatti, da qualche tempo ha trovato l’amore al fianco dell’imprenditore Vincenzo Ferrara e lui ora ha annunciato di avere qualcuno nel cuore.

“Eccoci qui, di nuovo gossip” ha esordito l’hairstylist sul suo profilo Instagram, pronto a smentire le dichiarazioni di Ambra Lombardo sul suo conto. “Non me l’aspettavo“ ha aggiunto sorpreso. “Diciamo che non è vero che io amo ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere” ha subito precisato.

“Io non amo assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla“ ha ribadito, sottolineando come nonostante l’amore ci sia un rapporto di stima reciproca tra i due. “Perché quando una storia finisce, finisce e mi sta bene così” ha aggiunto. “Io nel mio cuore ho un’altra persona, la tengo nel mio cuore e questa persona lo sa” ha poi sganciato la bomba. “Perciò c’è poco da dire e poco da scrivere. Mi raccomando, passate una bella estate, un bacio grande e ciao a tutti” ha poi concluso.

Tra lui e Tina Cipollari dunque non c’è più nulla, ma sorge spontaneo un dubbio: chi è la nuova fidanzata di Kikò Nalli?